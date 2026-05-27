لماذا لن يشارك تايغر وودز في بطولات الغولف عام 2026؟

- يواجه تايغر وودز تحديات كبيرة في العودة للمنافسة في رياضة الغولف بعد اعتقاله بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول ودخوله مصحة للعلاج، مما يثير الشكوك حول مستقبله في هذه الرياضة. - غياب وودز عن البطولات الكبرى لعامين متتاليين، بما في ذلك بطولة الولايات المتحدة وبريطانيا المفتوحة، يطرح تساؤلات حول قدرته على العودة إلى مستواه السابق. - منذ حادث السيارة في 2021، شارك وودز في ثماني بطولات كبرى فقط، حيث انسحب من اثنتين وفشل في التأهل في أربع، مما يعكس تراجعاً في أدائه.

يواجه أسطورة رياضة الغولف الأميركي تايغر وودز (50 عاماً) صعوبة في المشاركة بأي بطولة في هذه الرياضة خلال عام 2026، بعدما دخل في أزمة كبرى، عقب اعتقاله في شهر مارس/آذار الماضي بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، ودخوله إلى إحدى المصحات، حتى يتعافى من المشكلة الصحية والعقلية التي يعاني منها.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بنسختها الإنكليزية، الأربعاء، أن تايغر وودز لن يشارك في بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة وأيضاً بطولة بريطانيا المفتوحة، ما يعني غيابه عن البطولات الأربع الكبرى للعالم الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي يُثير الشكوك حول مستقبله في رياضة الغولف، التي يُعد أحد أبرز أساطيرها عبر التاريخ.

وتابعت أن تايغر وودز لا يمتلك استثناءً للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ولم يقدّم طلب تسجيله في بطولة بريطانيا المفتوحة قبل الموعد النهائي الرسمي، لكن غيابه عن هذه المسابقات الدولية يطرح التساؤل الكبير حول وضعه في هذه الرياضة، وهو هل سيتمكن من العودة إلى المنافسة على المستوى الذي جعله أحد أعظم الرياضيين على مر العصور؟

وأردفت أنه منذ تعرض تايغر وودز بطل البطولات الكبرى 15 مرة لحادث السيارة الخطير عام 2021، لم يتمكن من المشاركة إلا في ثماني بطولات كبرى، وخلال تلك الفترة، انسحب من بطولتين، وفشل في التأهل في أربع بطولات أخرى، بما في ذلك مشاركاته الثلاث الأخيرة في البطولات الكبرى عام 2024.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أصعب لحظة واجهها تايغر وودز كانت في بطولة الماسترز 2024، حيث سجل أسوأ جولة له في البطولات الكبرى، محققاً 82 ضربة، وانتهى أداؤه بمجموع 10 ضربات فوق المعدل في الجولة الأخيرة، ليختتم بذلك واحدة من أصعب عطلات نهاية الأسبوع في مسيرته الاحترافية، التي يعاني فيها من أزمة حادة.