لم يقم الحكم الذي أدار مواجهة تونس وسورية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، بتطبيق القانون الجديد الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن استبعاد أي لاعب مصاب يتلقى العلاج في الملعب مدة دقيقتين.

وعلق الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن الحالة التي حدثت في الشوط الثاني بين تونس وسورية بقوله: "كانت هناك كرة مرفوعة داخل منطقة جزاء منتخب سورية في الدقيقة الـ75، وارتقى إليها شاهر شاكر وزميله خالد كردغلي، والتقط الحارس السوري الكرة، لكن مرفقه اصطدم برأس زميله من الخلف، كما أنه سقط فوق زميله داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "شعر الحكم بأن خالد كردغلي لم يكن متوازناً، وهناك آلام في الرأس، فأوقف اللعب واستدعى الجهاز الطبي حتى يتأكد من الإصابة، خاصة أن إصابات الرأس تعد من الإصابات الخطرة، وبعد التأكد من عدم وجود إصابة خطرة، سمح الحكم للفريق الطبي بالمغادرة مع مدافع منتخب سورية، وبعد استئناف اللعب عبر رمية تماس لصالح تونس، أمر الحكم بعودة خالد كردغلي بعد تسع ثوانٍ قضاها خارج الملعب".

وأردف: "طبعاً، ما فعله الحكم يتعارض حالياً مع التعديل الجديد الذي يقول إن تلقي اللاعب المصاب للعلاج، يخرج خارج الملعب لمدة دقيقتين، وفي حالة مدافع سورية خرج لمدة تسع ثوانٍ فقط، بسبب أن واحداً من الاستثناءات بإلزام اللاعب بالبقاء مدة دقيقتين خارج الملعب هي حالة التصادم بين اللاعبين من الفريق نفسه، تستوجب دخول الجهاز الطبي كما حدث، ومِن ثمّ فإن قرار الحكم كان صحيحاً، من دون التقيد بشرط الدقيقتين، لأنه كانت هناك إصابة في الرأس، واصطدام بين لاعبين من الفريق نفسه، جعل الحكم يستعين بالجهاز الطبي".