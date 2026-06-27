لماذا كان هالاند بديلاً في مواجهة فرنسا؟ مدرب النرويج يجيب

- أثار جلوس إرلينغ هالاند على دكة البدلاء ضد فرنسا تساؤلات، رغم تسجيله أربعة أهداف في أول مباراتين وتأهل النرويج للدور الثاني. المدرب ستال سولباكن برر القرار بإراحة هالاند لتجنب الإرهاق. - سولباكن أكد أن قراراته تهدف للوصول لأبعد مدى في البطولة، رغم خيبة أمل الجماهير التي كانت تتطلع لمواجهة هالاند ومبابي. وأشار إلى أهمية اتخاذ قرارات صائبة بعيداً عن إرضاء المشجعين فقط. - ينتظر أن يشارك هالاند أساسياً ضد ساحل العاج في مباراة صعبة، حيث يسعى لتحسين أرقامه في ظل المنافسة الشديدة على لقب هداف كأس العالم 2026.

أثار وجود المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند (25 عاماً) على دكة البدلاء في المواجهة التي جمعت منتخب بلاده بمنتخب فرنسا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، أمس الجمعة، تساؤلات عديدة عن أسباب هذا القرار، بما أنّ هالاند سجل أربعة أهداف في أول مواجهتين، وأسهم بدور كبير في تأهل منتخب النرويج إلى الدور الثاني من المسابقة بالوصول إلى النقطة السادسة سريعاً. وكان الرهان ضد وصيف بطل العالم 2022، صدارة المجموعة التي عادت في النهاية إلى المنتخب الفرنسي بعد انتصاره (4ـ1).

وكشف مدرب النرويج، ستال سولباكن (58 عاماً)، عن الأسباب التي دفعته إلى الإبقاء على هالاند بديلاً، رغم أن الجماهير كانت تأمل مشاهدة مواجهة بينه وبين نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، حيث استهدف منحه راحة بعد ضمان التأهل لمساعدته على تفادي الإرهاق، وقال عن قراره في تصريحات نقلها موقع إيول البرازيلي: "لا يمكننا أن نكون منتخباً ساذجاً، ونأتي إلى هنا لمجرد الترفيه، نحن هنا لنصل إلى أبعد مدى ممكن. لهذا السبب علينا اتخاذ القرارات التي نعتقد أنها صائبة. بالطبع، أفكر في الجماهير، لكنني لا أندم على هذا القرار، وأنا مقتنع بأننا اتخذنا الخيار الصحيح".

وتابع: "لقد التقينا العديد من المشجعين المحبطين الذين أنفقوا معظم ميزانية عطلتهم للحضور هنا، أتفهم ذلك. لكن لا يمكننا اتخاذ القرارات بناءً على ذلك. إذا شاركت النرويج في كأس العالم فقط لإرضاء المشجعين، فلن نكون أقوياء بما يكفي للمنافسة. نود إرضاء الجميع، لكنني لا أرغب في العودة إلى الوطن وأنا أعلم أننا لم نبذل جهدنا للوصول بالنرويج إلى أبعد مدى ممكن".

وينتظر أن يشارك هالاند أساسياً في مباراة الدور المقبل التي ستجمع النرويج بساحل العاج، يوم 30 يونيو/ حزيران الحالي، وهي مواجهة ستكون قوية ويحتاج خلالها المنتخب النرويجي إلى كل عناصره الأساسية من أجل تخطي الدور، بما أنّ المدرب سولباكن أجرى العديد من التعديلات على التشكيلة التي واجهت المنتخب الفرنسي وفشلت في تفادي الهزيمة.

وقال المدرب النرويجي عن مواجهة المنتخب الأفريقي: "لا تزال أمامنا مباراة صعبة للغاية ضد ساحل العاج. أعتقد أنهم فريق قوي جداً، فهم من أقوى الفرق في البطولة من الناحية البدنية، وقد رأينا ذلك أمام الإكوادور وألمانيا. أما بالنسبة إلى مباراتنا ضد ساحل العاج، فأراها مباراة متكافئة تماماً، بنسبة 50-50. علينا أن نبذل جهدنا للفوز".

وسيُحاول هالاند المتألق مع مانشستر سيتي الإنكليزي، تحسين أرقامه، بما أن التنافس على لقب هدّاف كأس العالم 2026 يبدو مشتعلاً بعد البداية القوية لعددٍ من اللاعبين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، ما يعني صراعاً قوياً على هذه الجائزة، التي توج بها مبابي في نسخة 2022 عندما سجل ثمانية أهداف.