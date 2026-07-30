لماذا قبل مارادونا يد فالنتينو روسي عام 2008؟

- فالنتينو روسي، أسطورة "موتو جي بي"، حظي بتقدير كبير من دييغو مارادونا، الذي حضر سباق الجائزة الكبرى في ميزانو عام 2008، حيث قام مارادونا بتقبيل يد روسي تقديراً لإنجازاته في رياضة الدراجات النارية. - مارادونا، الذي كان يزور صديقه سالفاتوري باني بالقرب من الحلبة، طلب ترتيب لقاء مع روسي، مما جعل اللقاء مميزاً لروسي، حيث شعر بأن وجود مارادونا كان فأل خير عليه. - فاز روسي بالسباق متقدماً على منافسيه، واحتفل مع مارادونا الذي كان معروفاً بحبه للسهر، حيث أقام له حفلاً ودعاه للعشاء، مما أضاف لمسة خاصة على تلك الليلة.

يُعد الإيطالي فالنتينو روسي أحد أبرز أساطير "موتو جي بي"، بعدما نال اهتماماً من قبل نجوم الرياضة، أبرزهم الراحل دييغو مارادونا الذي حرص على الجلوس في مقاعد حلبة ميزانو الدولية، من أجل متابعة سباق الجائزة الكبرى في الدراجات النارية عام 2008.

وقال فالنتينو روسي في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمس الأربعاء: "أذكر أنه نزل لرؤيتي، عند وجوده في حلبة ميزانو، لأنه أراد متابعة سباق الجائزة الكبرى في رياضة الدراجات النارية، لكنه صدمني، عندما أمسك بيدي اليمنى، التي تمسك بمقبض التسارع في دراجتي، وقام بتقبيلها، لأنه أراد تقديري على ما كنت أفعله في هذه الرياضة، لأسارع حينها إلى تقبيل قدمه اليسرى".

وتابع: "لقد كان مارادونا يزور منزل صديقه سالفاتوري باني، الذي لعب معه في صفوف نادي نابولي، وكان يقطن بالقرب من الحلبة، حيث طلب دييغو من صديقه ترتيب موعد، من أجل مقابلتي، وبالفعل أذكر أنني رأيته واقفاً عند خط البداية، وشعرت بأن المقابلة معه حينها كانت رائعة للغاية، لأنه كان فأل خير عليّ حينها".

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وكان وجود نجم الكرة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا فأل خير للدراج الإيطالي، الذي فاز بالسباق متقدماً على منافسه ورخي لورنزو وتوني إلياس، ليختم فالنتينو روسي حديثه: "لحسن حظي أنني استطعت تحقيق الانتصار يومها، وجاء حتى يحتفل معي، وأقمت له حفلاً رائعاً، لأنني كنت أعرفه من محبي السهر. لقد كان رجلاً رائعاً يتمتع بشخصية مميزة، ودعوته إلى العشاء وذهبنا بعدها إلى منزل صديقه سالفاتوري باني، لنسهر الليلة بأكملها".