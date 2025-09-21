لماذا قام لامين يامال بارتداء قميص ميسي؟

- لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، يظهر مرتديًا قميص ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، في محاولة لإيصال رسالة دعم لميسي قبل حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، حيث يُعد يامال أحد المرشحين للجائزة. - يامال يؤكد على أن ميسي هو نجمه الأول بلا منازع، ويعبر عن رغبته في السير على خطاه ومساعدة برشلونة في المنافسة على دوري أبطال أوروبا، الذي غاب عن خزائن النادي لسنوات. - الرسالة وصلت إلى ميسي، لكن يبقى معرفة رد فعله، حيث يُعتبر ميسي أسطورة برشلونة الذي حقق الألقاب، ورحيله كان صدمة للجماهير، بينما يحاول يامال حمل الإرث الكبير.

فاجأ نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، لامين يامال (18 عاماً)، الجماهير الرياضية، بعدما ظهر مرتدياً قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحمل الرقم 10 مع إنتر ميامي الأميركي، في تسجيل مصور على حسابه الخاص بموقع تيك توك.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأحد، أن لامين يامال يحاول إيصال رسالة إلى نجمه المُفضل ليونيل ميسي، الذي سيكون مُطالباً بتقديم دعمه لمهاجم برشلونة، الذي يستعد إلى الذهاب لحفل توزيع الجوائز المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، غداً الاثنين، إذ يعد صاحب الـ 18 عاماً أحد المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية.

وتابعت أن لامين يامال يحاول أيضاً إيصال رسالة إلى ميسي بأنه سيظل نجمه الأول بلا منازع، وقيامه بارتداء قميص النجم الأرجنتيني دليل على أنه سيواصل السير على دربه، وسيحاول تقديم المساعدة إلى الفريق الكتالوني في الموسم الحالي، خاصة المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، التي غابت منذ عدة سنوات عن خزائن "البلاوغرانا".

وختمت بالإشارة إلى أن رسالة لامين يامال وصلت، لكن تبقى معرفة رد فعل ليونيل ميسي، الذي تعتبره جماهير الفريق الكتالوني الأسطورة الأوحد، الذي استطاع حمل رقم 10، ونجح في المساهمة بتحقيق الألقاب في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية، إلا أن رحيله بشكل مفاجئ كان بمثابة الصدمة، التي لا يمكن لأحد تخطيها حتى الآن، لكن الموهبة الإسبانية يحاول حمل الإرث الكبير، رغم صعوبة التحدي الذي يواجهه.