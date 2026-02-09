لماذا فضّل كنان يلدز البقاء مع يوفنتوس؟

- وافق كنان يلدز على تمديد عقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2030، ليصبح النجم الأعلى أجراً في الفريق براتب سنوي قدره ستة ملايين يورو، مما يعكس رغبته في البقاء رغم العروض المغرية من أندية كبرى مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ. - خلال موسمين ونصف، خاض يلدز 115 مباراة مع يوفنتوس، وأثبت جدارته في التشكيلة الأساسية بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة، مما جعل النادي يعتبره عنصراً أساسياً في سعيه للعودة إلى المنافسة على الألقاب. - يرتدي يلدز القميص رقم 10 الذي ورثه من الأسطورة أليساندرو دي بييرو، ويُعد أصغر قائد في تاريخ يوفنتوس، مما يعزز مكانته كلاعب مؤثر في الفريق.

وافق النجم التركي كنان يلدز (20 عاماً)، على تمديد عقده لمدة عام إضافي مع ناديه يوفنتوس، ما يعني بقاء المهاجم في صفوف "السيدة العجوز" حتى شهر يونيو/حزيران عام 2030، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العالمية توقعت رحيله في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما حصل على العديد من العروض المغرية.

وأصبح كنان يلدز بعد تجديد عقده لعام إضافي مع يوفنتوس، النجم الأعلى أجراً في صفوف الفريق الإيطالي، لأنه سيحصل على راتب سنوي يقدر بنحو ستة ملايين يورو، وهو الأمر الذي جعله يبقى مع "السيدة العجوز"، لأنّ صاحب العشرين عاماً لم يكن نهائياً ينوي الرحيل في الصيف القادم، إلا في حال عدم الموافقة على شروط تجديد عقده، أبرزها رفع قيمة راتبه السنوي، وفق ما ذكرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الأحد.

وتلقى كنان يلدز العديد من العروض الضخمة في الفترة الماضية، بعدما حاولت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العمل على إقناع المهاجم الشاب بالانضمام إلى صفوف الفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، فيما أراد القائمون على بايرن ميونخ الألماني، إعادة صاحب العشرين عاماً مرة أخرى إلى العملاق "البافاري"، إلّا أن النجم التركي رفض كل شيء، بسبب رغبة في مواصلة رحلته مع يوفنتوس الإيطالي، لعوامل عدّة، أبرزها حصوله على راتب سنوي ضخم، بالإضافة إلى كونه النجم الأول في "السيدة العجوز".

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كنان يلدز خلال أول موسمَين ونصف مع الفريق الأول في نادي يوفنتوس الإيطالي، استطاع خوض ما مجموعه 115 مواجهة في جميع البطولات المحلية والقارية، واستطاع خلال هذه الفترة وضع نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، بفضل قدرته على تسجيل الأهداف في شباك منافسيه، بالإضافة إلى تمريراته الحاسمة، الأمر الذي جعل إدارة "السيدة العجوز"، تقتنع أن بقاء النجم التركي مسألة ضرورية في حال أرادت العودة إلى المنافسة على تحقيق الألقاب.

وبعيداً عن راتبه الضخم، وكونه نجم الفريق الأول، فإنّ رغبة كنان يلدز في البقاء مع نادي يوفنتوس، تكمن في كونه يرتدي القميص رقم 10، الذي ورثه من الأسطورة أليساندرو دي بييرو، الذي بارك هذه الخطوة في حديثه مع وسائل الإعلام الإيطالية، بالإضافة إلى أن التركي يُعد أصغر لاعب في تاريخ "السيدة العجوز"، من استطاع ارتداء شارة القيادة، التي ظهر بها في العشرين من شهر سبتمبر/كانون 2025، عندما لعب مواجهة ضد فيرونا في "الكالتشيو".