لماذا غاب والد لامين يامال عن كأس العالم؟ إليكم الإجابة

- غياب والد لامين يامال عن مباريات كأس العالم 2026 أثار تساؤلات، حيث كان يحضر معظم المباريات المهمة سابقاً، لكنه لم يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب حالته الصحية. - منير نصراوي، والد يامال، أعرب عن فخره بإنجازات ابنه والمنتخب الإسباني، مشيراً إلى التضحيات والضغوط التي واجهها ابنه منذ الطفولة، وأكد على دعمه الدائم له. - يعاني والد يامال من الصرع، مما يجعل السفر لمسافات طويلة خطراً على صحته، لذا قرر البقاء في المنزل لتجنب أي مشاكل محتملة.

أثار غياب والد نجم منتخب إسبانيا لامين يامال (18 عاماً) عن متابعة مباريات منتخب "لاروخا" في كأس العالم 2026 تساؤلات عديدة بشأن أسباب هذا الغياب، خاصة أنه كان يحضر معظم المباريات القوية التي يكون نجله حاضراً فيها، بل يُثير في بعض الأحيان جدلاً بسبب تصرفاته. ولم يتمكن منير نصراوي، والد جناح نادي برشلونة، من السفر إلى الولايات المتحدة، وقد أوضح السبب في مقابلة حصرية مع برنامج "ياهورا سونسوليس" الإسباني، ونقلت صحيفة سبورت، الخميس، أهم ما جاء فيه.

وقبل الخوض في تفاصيل غيابه، هنأ والد نجم نادي برشلونة المنتخب الإسباني على بلوغه المباراة النهائية، وأعرب عن فخره بابنه قائلاً: "أنا فخور للغاية وممتن للفوز الكبير الذي حققته إسبانيا. أنا سعيد من أجل ابني ومن أجل اللاعبين الذين قدموا أداءً استثنائياً"، كما كشف منير أنه تحدث مع يامال وشرح تفاصيل حديثهما قائلاً: "لقد اتصل بي وأخبرني أنه فخور بي، فأجبته أنني أكثر فخراً به. شكراً لك يا لامين، وشكراً لكل من ساعده وساهم في دعمه وكان بجانبه. شكراً جزيلاً للعالم أجمع".

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واعترف والد اللاعب الإسباني الدولي بكل ما تطلّبه الوصول إلى هذه المرحلة من تضحيات، واستذكر رحلة ابنه منذ الطفولة قائلاً: "لقد بذل جهداً كبيراً وعانى من ضغوط كثيرة طوال حياته، ونحن نرى أنه تغلب على كل شيء، ويجب أن نفخر به". وذكّر منير الجميع بأنه يعاني من الصرع، وأن مثل هذه الرحلة قد تُعرّض صحته للخطر: "لوس أنجليس تبعد 18 ألف كيلومتر، تخيّلوا، من الصعب جداً عليّ ألا أكون معه. أعاني من الصرع، وأتناول عدة أقراص يومياً؛ وأحياناً أُصاب بنوبات. أنا هادئ الآن، لكن التوتر والحماس قد يُحفّزان نوبة".

وكان والد اللاعب واضحاً جداً، فقبل التفكير في السفر، عليه أن يُفكّر أيضاً في ابنه ومن حوله، حيث قال: "سأُسبّب مشاكل في حال السفر، وعليه، من الأفضل البقاء في المنزل ومراقبة الوضع".