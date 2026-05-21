لماذا غاب لؤي بن فرحات عن قائمة تونس لمونديال 2026؟

تعيش الكرة التونسية حالة جدل واسعة بعد استبعاد المهاجم الشاب، لؤي بن فرحات (19 عاماً)، من قائمة منتخب تونس المشاركة في كأس العالم 2026، في قرار أثار الكثير من التساؤلات داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وكان يُنظر إلى بن فرحات بوصفه أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة التونسية، بعدما أصبح اسمه حاضراً في الاستدعاءات الأخيرة للمنتخب، وسط توقعات قوية بأن يكون ضمن القائمة النهائية للمدرب التونسي صبري لموشي.

غير أن القائمة الرسمية التي أُعلنت، يوم الجمعة الماضي، خلت من اسم اللاعب، ما شكّل مفاجأة كبيرة، ولا سيما أن تقارير سابقة كانت تشير إلى اقترابه من حجز مكانه في تشكيلة المونديال. وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان القائمة، أوضح مدرب المنتخب، أن اللاعب لم يُدرج ضمن الخيارات النهائية، مشيراً إلى وجود تواصل مع عائلته في الساعات الأخيرة قبل الإعلان، وهو ما فتح باباً واسعاً من الجدل حول خلفيات هذا القرار.

وبحسب تصريحات لموشي، فقد تلقى اتصالاً من والد اللاعب يفيد بأن الوقت لا يزال مبكراً لظهوره في بطولة بهذا الحجم، وأن اللاعب نفسه لا يرغب في المشاركة حالياً، وهو ما وصفه المدرب بأنه تصرف غير مناسب.

وبحسب ما أوردته صحيفة آس الإسبانية، أمس الأربعاء، فإن عائلة اللاعب كانت تخشى أن يؤثر الظهور في كأس العالم بشكل سلبي على مستقبله الاحترافي، خصوصاً في حال تقديم أداء غير مستقر في بطولة كبرى، ما قد ينعكس على قيمته السوقية وفرص انتقاله إلى أندية أوروبية كبرى. كما ربطت تقارير أخرى الجدل المحيط باللاعب بإمكانية تفكيره في تمثيل منتخب آخر مستقبلاً، في ظل امتلاكه الجنسية الألمانية، ما زاد من حدة الجدل داخل الشارع الرياضي التونسي.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه اللاعب تطوراً لافتاً في مسيرته مع ناديه كارلسروه في ألمانيا، حيث لفت الأنظار بأدائه في الخط الأمامي، ما جعله محل متابعة من عدة أندية أوروبية بارزة، من بينها بايرن ميونخ الذي أبدى اهتماماً بمتابعته خلال الفترة الأخيرة.