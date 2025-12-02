لماذا طُرد حارس الكويت أمام مصر بعد ركلة الجزاء؟ الشريف يحلل الحالة

- تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1 في أولى مباريات كأس العرب 2025 بقطر، حيث شهدت المباراة طرد حارس الكويت واحتساب ركلة جزاء لمصر في اللحظات الأخيرة. - في الدقيقة 83، تعرض مهاجم مصر مروان حمدي لعرقلة من حارس الكويت سعود الحوشان داخل منطقة الجزاء، مما أدى لاحتساب ركلة جزاء صحيحة. - اعتراض الحارس على القرار أدى لطرده بعد حصوله على الإنذار الثاني، مما أكد صحة قرارات الحكم في المباراة.

تعادل منتخب مصر أمام نظيره الكويتي بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر، والتي تمتد حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وشهدت المواجهة حالة تحكيمية تمثلت في طرد حارس مرمى الكويت، واحتساب ركلة جزاء لصالح "الفراعنة" في آخر أنفاس اللقاء.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف: "في الدقيقة الثالثة والثمانين من مباراة مصر والكويت، جاءت هجمة لصالح المنتخب المصري، حيث مرّت كرة بينية من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها، باتجاه مهاجم المنتخب المصري مروان حمدي، الذي تحرّك سريعاً لمتابعة الكرة المتجهة نحو حارس مرمى المنتخب الكويتي سعود الحوشان، والذي خرج بدوره لملاقاة المهاجم، فرفع قدمه وساقه اليمنى باتجاه الكرة ليصيبها، إلا أنّ لاعب المنتخب المصري تمكّن من الوصول إليها مبكراً، والذي لعب الكرة بأسفل قدمه اليمنى، ما أدّى إلى سقوط ساق الحارس على ساق المهاجم، مُعيقاً إيّاه ومتسبّباً في سقوطه داخل منطقة الجزاء".

وتابع الشريف: "لم يتردّد الحكم في احتساب ركلة جزاء صحيحة للمنتخب المصري، لكن حارس المرمى سعود حوشان اعترض على قرار الحكم، الذي أشهر في وجهه بطاقة إنذار. وكان الحارس قد نال إنذاراً أول في الدقيقة السابعة والسبعين، ما جعل الحكم يشهر البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني. وهكذا كان قرار الحكم صحيحاً باحتساب ركلة الجزاء، وطرد حارس المرمى بالإنذار الثاني".