لماذا رفض الحكم منح سورية ركلة جزاء أمام جنوب السودان؟ الشريف يُفسر

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

25 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:15 (توقيت القدس)
تحدث الشريف عن الحالة التحكيمية بين سورية وجنوب السودان (العربي الجديد)
- في مباراة تصفيات كأس العرب 2025، فاز منتخب سورية على جنوب السودان 2-0، وشهدت المباراة حالة تحكيمية مثيرة للجدل.
- الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن لاعب سورية محمد الصلخدي حاول الحصول على ركلة جزاء بعد تلامس مع مدافع جنوب السودان، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.
- تقنية الفار أكدت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، حيث لم تكن هناك مخالفة واضحة من مدافعي جنوب السودان تجاه لاعبي سورية.

شهدت المواجهة، التي انتصر فيها منتخب سورية على نظيره منتخب جنوب السودان، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2025، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وتحدث الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن تلك الحالة المثيرة للجدل، قائلاً: "نُظمت هجمة لصالح منتخب سورية في الدقيقة الـ38، وسيطر جناحه الأيمن، محمد الصلخدي على الكرة، وحاول التقدم من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء إلى داخلها، وواجه منافسه لاكو، الذي مدّ مشط قدمه اليمنى، واستطاع لمس الكرة وإبعادها قليلاً، فيما بقيت قدمه ثابتة على الأرض".

وتابع: "استطاع النجم السوري لمس الكرة بأسفل قدمه اليسرى، ثم سقطت قدمه خلف القدم اليمنى للمدافع الثابتة على الأرض، وقام صلخدي بمحاولة دوران باستخدام جسمه، في محاولة للاصطدام بمنافسه، الذي لم يقم بأي ردة فعل، ليسقط لاعب سورية باحثاً عن ركلة الجزاء، لكن الحكم القريب من الحالة، أمر بمواصلة اللعب، لتصل الكرة إلى حدود منطقة المرمى، باتجاه محمد الحلاق، الذي كان ينافسه دانغ بيشوك".

تحدث الشريف عن الحالات التحكيمية بين العراق والإمارات (العربي الجديد)
كرة عربية
التحديثات الحية

الحكم لم يجامل منتخب العراق أمام الإمارات.. الشريف يقدم الدليل

وختم الشريف حديثه: "لعب محمد الحلاق بركبته اليمنى، فيما لامست الساق اليسرى لبيشوك، الذي حاول الوصول إلى الكرة، وبعدها استطاع نجم سورية لعب الكرة بوجه قدمه اليمنى، لأن الكرة كانت أقرب لمنافسه، ليحدث تلامس طفيف بين قدم مدافع جنوب السودان مع منافسه، دون وجود أي مخالفة، وهنا فضّل الحلاق السقوط، والادعاء بوجود مخالفة تستوجب ركلة جزاء، وطبعاً استمر اللعب، وبعد التوقف حققت تقنية الفار الحالتين، وأكدت صحة قرار الحكم المتخذ بعدم وجود ركلة جزاء لصالح سورية".

