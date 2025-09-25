لماذا خسر بايرن ميونخ صفقتي فيرتز وفولتماد؟

- كشف كارل هاينز رومينيغه عن فشل بايرن ميونخ في التعاقد مع فلوريان فيرتز ونيك فولتماد بسبب التزام النادي بالاستقرار المالي، رغم انتقال فيرتز إلى ليفربول وفولتماد إلى نيوكاسل يونايتد. - بايرن ميونخ أنفق 88 مليون يورو فقط في الانتقالات الصيفية، مع التركيز على ضم لويس دياز واستعارة نيكولا جاكسون، مقارنة بمنافسين مثل باير ليفركوزن الذي أنفق 198 مليون يورو. - فيرتز أصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بانتقاله إلى ليفربول مقابل 136 مليون يورو، بينما انتقل فولتماد إلى نيوكاسل مقابل 90 مليون يورو.

كشف الرئيس التنفيذي السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه (70 عاماً)، كواليس الفشل في التعاقد مع الثنائي الألماني فلوريان فيرتز (22 عاماً)، ونيك فولتماد (23 عاماً)، خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وذلك قبل انتقال الأول إلى ليفربول والثاني إلى نيوكاسل يونايتد، وأوضح رومينيغه أن إدارة النادي حرصت على التمسك بخط نهجها في ملف الانتقالات، والمتمثل في منح الأولوية للاستقرار المالي، حتى وإن كان الثمن خسارة بعض النجوم.

وقال رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأربعاء: "بصراحة، أرى أن فيرتز في هذه المرحلة كان الأنسب لبايرن ميونخ أكثر منه لنادي ليفربول، كان بإمكاننا أيضاً ضم فولتماد، لكن كما أكرر دائماً، فإن بايرن ميونخ لا يسمح لنفسه بالانجراف وراء جنون أسعار الانتقالات، هدفنا أن نحقق النجاح على أرض الملعب، لكن بتمويل متين وأساس مالي راسخ، لدينا هذا الموسم فريق على أعلى مستوى، وإذا استعدنا قريباً الثلاثي المصاب جمال موسيالا، وألفونسو ديفيز، وهيروكي إيتو، فسيمتلك النادي تشكيلة استثنائية حقاً".

وعرفت فترة الانتقالات الصيفية السابقة هدوءاً نسبياً في ميونخ، فقد اكتفى بطل ألمانيا بإنفاق 88 مليون يورو فقط، خُصص الجزء الأكبر منها لضم الجناح الكولومبي لويس دياز من ليفربول (70 مليون يورو)، إضافة إلى استعارة السنغالي نيكولا جاكسون من تشلسي مقابل 16.5 مليون يورو مع خيار شراء، وهو إنفاق متواضع إذا ما قورن بمنافسيه المحليين، حيث أنفق نادي باير ليفركوزن قيمة 198 مليون يورو، ولايبزيغ 136 مليون يورو، بينما بلغ إنفاق بوروسيا دورتموند 99 مليون يورو.



وفي نهاية المطاف، لم يتمكن نادي بايرن ميونخ من مجاراة الإغراءات المالية القادمة من إنكلترا، حيث باع باير ليفركوزن نجمه فيرتز إلى فريق ليفربول مقابل 136 مليون يورو، ليصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد صفقتي البرازيلي نيمار جونيور (222 مليون يورو) والفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو)، أما فولتماد، فقد انتقل بدوره من صفوف فريق شتوتغارت إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 90 مليون يورو.