لماذا حُرم نيمار من اللعب أمام اليابان بعد العمليات الإحمائية؟

- لم يشارك نيمار في مباراة البرازيل ضد اليابان رغم تحمسه، حيث فضل المدرب أنشيلوتي عدم تغييره بعد تعادل كاسيميرو، مما أدى إلى تأهل البرازيل بفوز مارتينيلي الحاسم. - نيمار، الذي عاد للمنتخب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، شارك في المباراة السابقة ضد اسكتلندا، لكنه لم يظهر في مواجهة اليابان رغم دعمه لزملائه. - كان نيمار مستعدًا للمشاركة في الشوط الثاني، لكن أنشيلوتي فضل الحفاظ على التشكيلة المسيطرة، مما أثار دعم الجماهير لنيمار.

لم يُشارك نجم منتخب البرازيل نيمار في المواجهة التي جمعت منتخب "السامبا" باليابان، الاثنين، وشهدت تأهل البرازيل إلى الدور ثمن النهائي، إثر الانتصار بنتيجة (2ـ1)، حيث كان نيمار بديلاً في هذه المواجهة بعدما شارك في المباراة السابقة أمام اسكتلندا، في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026، وهو أول ظهور له مع منتخب بلاده منذ أشهر عديدة.

وقام نيمار بالحركات الإحمائية في الشوط الثاني من مواجهة اليابان، أملاً في المشاركة، ولكن المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي لم يمنحه الفرصة للظهور ودعم رفاقه في اللقاء الصعب، رغم أن لاعب نادي برشلونة سابقاً، كان يبدو متحمساً للعب كما أنه ظهر وهو يدعم المهاجم إندريك قبل دخوله في الشوط الثاني، وحينها كانت البرازيل متأخرة في النتيجة.

وقال المدير الفني الإيطالي لدى مغادرته الملعب في تصريحات نقلتها غلوبو البرازيلية: "تحدثت معه (نيمار)، كان من المفترض أن يشارك بين الدقيقتين 60 أو 65"، لكننا أدركنا التعادل (بواسطة كاسيميرو في الدقيقة 56) ولم أرغب في تغيير التشكيلة، لأن الفريق كان مسيطراً على المباراة". وأضاف أنشيلوتي أنه كان يفكر في الحصص الإضافية لمنح النجم البرازيلي فرصة المشاركة، ولكن غابرييل مارتينيلي سجل هدفاً حاسماً أهل به منتخب "السامبا" إلى الدور المقبل من المسابقة.

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وعانى نيمار من إصابة قبل بداية كأس العالم، فرضت عليه الغياب عن المباريات الودية، وكذلك أول مواجهتين في دور المجموعات، قبل أن يظهر في اللقاء الثالث، وكان متأثراً عندما أقحمه المدرب في الدقائق الأخيرة، ووجد دعماً قوياً من الجماهير التي ساندته، كما حاول أن يُظهر بأنه كان يستحق المشاركة في كأس العالم بعد غيابه الطويل.