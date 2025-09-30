لماذا حضر ديمبيلي مباراة الدحيل والأهلي في قطر؟

- ظهر عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، في قطر لمتابعة برنامج علاجي وتأهيلي في مركز "سبيتار" المتخصص في الطب الرياضي، مما أثار تساؤلات حول سبب وجوده هناك. - يُعتبر مركز "سبيتار" وجهة مفضلة للرياضيين المحترفين، حيث يرتبط بشراكة مع باريس سان جيرمان منذ 2014، وقد استفاد منه نجوم كبار مثل نيمار وخافيير باستوري. - لم يُحدد موعد رسمي لعودة ديمبيلي إلى الملاعب، لكن التقديرات تشير إلى احتمال مشاركته في 21 أكتوبر، بينما يطمئن جماهيره بأن عودته ستكون قريبة.

ظهر نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، المتوَّج بالكرة الذهبية، في مدرجات ملعب عبد الله بن خليفة بالدوحة، لمتابعة قمة النخبة الآسيوية بين الدحيل والأهلي السعودي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وأثار حضوره المفاجئ في قطر تساؤلات المتابعين عن سبب وجوده هناك.

وأفاد موقع قناة "كنال +" الفرنسية، أمس الاثنين، أن عثمان ديمبيلي سافر إلى قطر لمتابعة برنامج علاجي وتأهيلي في الدوحة، تمهيداً لعودته المرتقبة إلى الملاعب. ويواصل النجم الفرنسي علاجه في مركز "سبيتار" المتخصص في الطب الرياضي، الذي يضم نخبة من الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة، وأضحى الوجهة المفضلة للرياضيين المحترفين في مختلف الرياضات، سواء الجماعية منها أو الفردية. ويُعد مركز "سبيتار" من أبرز المؤسسات الطبية الرياضية في العالم، إذ يرتبط بشراكة مع نادي باريس سان جيرمان منذ عام 2014، ما جعله محطة ثابتة لنجوم الفريق الباريسي. وقبل عثمان ديمبيلي، لجأ لاعبون كبار مثل نيمار جونيور وخافيير باستوري إلى خدماته الطبية المتخصصة، للاستفادة من خبراته الواسعة في العلاج والتأهيل الرياضي على أعلى مستوى.

ولا يزال الغموض يحيط بموعد عودة عثمان ديمبيلي إلى الملاعب، إذ لم يحدد باريس سان جيرمان تاريخاً رسمياً حتى الآن. وتشير التقديرات إلى أن فترة غيابه قد تمتد لستة أسابيع، ما يفتح الباب أمام احتمال مشاركته يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، في مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن. وفي الوقت نفسه، بعث النجم الفرنسي برسالة اطمئنان إلى جماهيره، وأكد أن برنامج إعادة التأهيل يسير وفق الخطة، وأن عودته المرتقبة ستكون "قريبة جداً".

وبينما يواصل عثمان ديمبيلي رحلة علاجه في الدوحة، يترقب أنصار باريس سان جيرمان عودته بفارغ الصبر، خصوصاً أن الفريق يعوّل كثيراً على جهوزيته في المواعيد الكبرى. وباتت زيارته لقطر محطة تعكس أهمية الدوحة و"سبيتار" كوجهة عالمية للرياضيين، وتؤكد في الوقت ذاته مكانة النجم الفرنسي لاعباً يظل حضوره داخل الملعب وخارجه محط أنظار الجماهير.