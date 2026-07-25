لماذا تعرض رودري للسخرية بسبب سيارته؟

- رودري، قائد منتخب إسبانيا ونجم مانشستر سيتي، كشف عن تفاصيل بداياته المهنية، حيث كان يتدرب مع الفريق الثاني لنادي فياريال ويستخدم الدراجة للوصول إلى محطة الترام لعدم قدرته على تحمل تكلفة سيارة أجرة. - بعد حصوله على رخصة القيادة، اشترى رودري سيارة مستعملة من طراز أوبل كورسا بمساعدة والده، رغم تعرضه للسخرية من زملائه بسببها، إلا أنه أحبها ولم يهتم بالانتقادات. - بعد عام من شراء السيارة، ظهر رودري لأول مرة مع فياريال في الدوري الإسباني، مما أثار دهشة أصدقائه في المدرسة الذين شاهدوا المباراة على التلفاز.

كشف قائد منتخب إسبانيا ونجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، رودري (30 عاماً)، تفاصيل بعض من حياته الشخصية في بداية مسيرته الاحترافية، التي حقق فيها العديد من الإنجازات، أبرزها لقب بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك الأميركية.

وقال رودري في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة: "كنت أتدرب مع الفريق الثاني لنادي فياريال، ولم أكن معروفاً حينها، حتى إنني لم أكن أمتلك سيارة، والسكن الخاص باللاعبين يبعد 15 دقيقة عن ملعب التدريبات، لذلك كنت أركب دراجتي إلى محطة الترام، لأنني لم أستطع تحمل تكلفة سيارة أجرى يومياً".

وأوضح قائلاً "حصلت على رخصة القيادة، وأبلغت والدي حينها بأن لدي مبلغاً مالياً يقدر بنحو ثلاثة آلاف يورو، وأريد شراء سيارة بهذا المبلغ، ليرد علي بعد عدة أيام بأنه استطاع العثور على سيارة مستعملة استخدمتها سيدة مسنة، لكنها تطلب الحصول على أربعة آلاف يورو، لأنها وضعت عدداً من الأشياء الحديثة فيها، واعتبرت الصفقة رابحة".

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وتابع قائلاً "أحضر والدي السيارة عند مقر سكني، وكانت من طراز أوبل كورسا، وفتحتها حتى أشاهد الشاشة الحديثة فيها، لأكتشف صغرها، وبصعوبة استطعت تعويد أصابعي على تشغيل الراديو، لكن عند ذهابي إلى التدريبات في اليوم الثاني، تعرضت للسخرية من قبل زملائي في الفريق بسببها، إلا أنني لم أهتم نهائياً بما قالوه حينها، لأنني أحببت تلك السيارة".

وختم رودري حديثه وقال "بعد عام من شراء تلك السيارة، أذكر أنني ظهرت للمرة الأولى مع نادي فياريال في منافسات الدوري الإسباني، وأعتقد أن ذلك أثار دهشة أصدقائي في المدرسة، لأنهم كانوا يشاهدون المواجهة على التلفاز، وظهرت أمامهم بشكل مفاجئ، حتى إن صديقي المقرب في فصل المحاسبة أبلغني برؤيتي حينها".