لماذا تعتبر مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 تاريخية؟

- تأهلت الأرجنتين، إنكلترا، فرنسا، وإسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، في سابقة تاريخية بوجود أفضل أربعة منتخبات في تصنيف "فيفا" في هذا الدور. - ستواجه فرنسا إسبانيا في نصف النهائي الأول، بينما تلتقي الأرجنتين مع إنكلترا في المباراة الثانية، لتحديد المتأهلين للنهائي في نيويورك-نيوجيرسي. - تُقام مباراة تحديد المركز الثالث في ميامي، مما يضمن أن المنافسة ستجمع نخبة التصنيف العالمي في مشهد غير مسبوق منذ اعتماد تصنيف "فيفا".

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026 بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البطولة، بعدما حجزت الأرجنتين آخر مقعد من بين الأربعة الكبار إثر فوزها الصعب على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد التمديد، وسبقتها كل من إنكلترا وفرنسا وإسبانيا على التوالي.

وستكون هذه المرة الأولى، منذ اعتماد التصنيف العالمي للمنتخبات عام 1992، التي تنجح فيها المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بلوغ نصف نهائي نسخة واحدة من كأس العالم؛ أي أنها تعتبر سابقة تاريخية بوجود أفضل أربعة منتخبات في تصنيف "فيفا" في نصف النهائي في مونديال 2026.

وكان "فيفا" قد أطلق التصنيف العالمي عام 1992 لتقييم المنتخبات استناداً إلى نتائجها وانتصاراتها وهزائمها خلال العام، ومنذ ذلك الحين، لم يسبق أن اجتمعت المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى في المربع الذهبي للمونديال، قبل أن تنتهي هذه السلسلة في نسخة 2026. وتتصدر فرنسا التصنيف العالمي حالياً، وتأتي خلفها الأرجنتين في المركز الثاني، ثم إسبانيا ثالثة، وإنكلترا رابعة. وكانت الأرجنتين قد دخلت البطولة وهي في صدارة التصنيف، لكن المنتخب الفرنسي انتزع منها المركز الأول أثناء منافسات كأس العالم.

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني في أولى مباراتي نصف النهائي، في لقاء قمة مرتقب يوم الثلاثاء، عند الساعة الرابعة مساءً في دالاس (العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، فيما تلتقي الأرجنتين مع إنكلترا يوم الأربعاء، في التوقيت ذاته بمدينة أتلانتا.

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ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة عند الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 19 يوليو/تموز بتوقيت القدس المحتلة، وستقام في منطقة نيويورك-نيوجيرسي، بينما يخوض المنتخبان الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث قبل ذلك بيوم واحد في ميامي. وبناء عليه فلن تقتصر المنافسة في المربع الذهبي على بلوغ النهائي، بل ستجمع بالفعل نخبة التصنيف العالمي: فرنسا والأرجنتين وإسبانيا وإنكلترا، في مشهد لم تعرفه كأس العالم منذ استحداث تصنيف "فيفا".