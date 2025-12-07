لماذا تراجع الحكم عن منح سورية ركلة جزاء أمام فلسطين؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة سورية وفلسطين في كأس العرب 2025 جدلاً تحكيمياً بعد احتساب ركلة جزاء لسورية، ثم إلغائها بعد مراجعة تقنية الفيديو "فار"، حيث اعتبر الحكم أن الاحتكاك كان طبيعياً ولا يستحق ركلة جزاء. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن الاحتكاك بين محمد الصلخدي ومدافع فلسطين كان نتيجة المنافسة الطبيعية، مما أدى إلى إلغاء ركلة الجزاء واستئناف اللعب بإسقاط الكرة. - تأهل منتخبا سورية وفلسطين إلى ربع نهائي البطولة المقامة في قطر، بعد انتهاء مرحلة المجموعات.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب سورية ونظيره الفلسطيني، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

واحتسب الحكم في الدقيقة 61 ركلة جزاء لصالح منتخب سورية، بعدما تعرض محمد الصلخدي إلى العرقلة من قبل المدافع وجدي نبهان، إلا أن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت وطلبت من الحكم العودة إلى الشاشة، حتى يشاهد ما حصل، ليعود بعدها ويتراجع عن قراره.

وأعطى الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول حرمان منتخب سورية من ركلة جزاء، بقوله: "صراع على الكرة داخل منطقة الجزاء بين مدافع منتخب فلسطين ومحمد الصلخدي، الذي وصل إليها مبكراً ولعبها بأسفل قدمه اليمنى، ما فوت الفرصة على وجدي نبهان، الذي حرك قدمه اليسرى باتجاه الكرة، فوصلت متأخرة، لتلامس باطن قدمه أعلى الساق اليسرى لمنافسه".

وتابع الشريف: "سقطت القدم اليسرى لمدافع فلسطين إلى الأسفل، والاحتكاك كان طبيعياً نتيجة المنافسة، لأنه لا يرتقي إلى مخالفة الركل أو العرقلة. محمد الصلخدي سقط على إثر الاحتكاك، والحكم احتسب ركلة جزاء لصالح منتخب سورية، إلا أن تقنية الفار استدعته لمراجعة الحالة، ليعود عن قراره الأول ويلغي ركلة الجزاء، ويستأنف اللعب بإسقاط الكرة عند حارس مرمى منتخب فلسطين، وقراره كان صحيحاً". ويذكر أن منتخب سورية ونظيره الفلسطيني، تأهلا إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر.