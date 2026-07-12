لماذا تخلى ويمبانياما عن 50 مليون دولار مع السبيرز؟

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12 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 17:21 (توقيت القدس)
ويمبانياما خلال مواجهة نيويورك نيكس في الدوري، 8 يونيو 2026 (آل بيلو/Getty)
ويمبانياما خلال مواجهة نيويورك نيكس في الدوري، 8 يونيو 2026 (آل بيلو/Getty)
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- وافق النجم الفرنسي فكتور ويمبانياما على تجديد عقده مع سان أنطونيو سبيرز لمدة خمس سنوات مقابل 252 مليون دولار، متخلياً عن 50 مليون دولار لدعم فريقه في التفاوض مع لاعبين جدد.
- يهدف ويمبانياما إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة في الموسم القادم بعد خيبة الأمل في الموسم الماضي، حيث خسر فريقه أمام نيويورك نيكس في الأدوار النهائية.
- سجل ويمبانياما 25 نقطة و11.5 مرتدة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، ويسعى فريقه للفوز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين لأول مرة منذ 53 عاماً.

وافق النجم الفرنسي، فكتور ويمبانياما (22 عاماً)، على تجديد عقده مع فريق سان أنطونيو سبيرز لمدة خمس سنوات، مقابل 252 مليون دولار، وفقاّ لما ذكرته شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، أمس السبت، الأمر الذي أثار استغراب جماهير رياضة كرة السلة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت الشبكة الأميركية، أن فكتور ويمبانياما صدم جميع جماهير رياضة كرة السلة في الولايات المتحدة، بعدما وافق على التخلي عن ما مجموعه 50 مليون دولار، حتى يجدد عقده مع فريق سان أنطونيو سبيرز، الذي سيلعب معه لمدة خمسة مواسم إضافية، رغم أن عقده الذي وقعه في عام 2023 ينص على حصده الكثير من الأموال.

وكان فكتور ويمبانياما قادراً على مُطالبة إدارة فريق سان أنطونيو سبيرز، مبلغ مالي يصل إلى 303 ملايين دولار، لكنه اختار الحصول على 252 مليون دولار أميركي، لأن النجم الفرنسي أراد منح القائمين على فريقه حرية التفاوض مع اللاعبين، حتى يجري العمل على ضمهم خلال الفترة الحالية، قبل بداية الموسم القادم في دوري السلة الأميركية للمحترفين.

ويأمل فكتور ويمبانياما من إدارة فريق سان أنطونيو سبيرز العمل على بناء كتيبة قادرة على المنافسة في الموسم القادم، من أجل حصد لقب الدوري الأميركي للمحترفين، بعدما عاش في الموسم المنصرم خيبة أمال كبيرة، بسبب الخسارة في الأدوار النهائية أمام فريق نيويورك نيكس (4-1)، ما أضاع على صاحب 22 عاماً فرصة حصد اللقب.

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ويذكر أن فكتور ويمبانياما استطاع تسجيل 25 نقطة و11.5 مرتدة في المباراة الواحدة خلال الموسم الماضي في دوري السلة الأميركي للمحترفين مع فريق سان أنطونيو سبيرز، الذي تبحث إدارته عن إنشاء كتيبة قادرة على حصد لقب المسابقة المحلية للمرة الأولى، منذ أن فعلها قبل 53 عاماً.

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