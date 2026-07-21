- تأهلت الأرجنتين مباشرةً لكأس العالم 2030 دون تصفيات، رغم خسارتها لقب 2022 أمام إسبانيا، بجانب أوروغواي وباراغواي، كجزء من احتفالية الذكرى المئوية لأول بطولة في أوروغواي 1930. - تستضيف إسبانيا، البرتغال، والمغرب البطولة، مع انطلاقها في الأرجنتين بملعب مونومنتال المجدد، حيث ستُقام المباريات الافتتاحية في أمريكا الجنوبية قبل الانتقال للبحر الأبيض المتوسط. - يستمر الجدل حول مكان النهائي، مع احتمالية زيادة عدد المنتخبات المشاركة بعد مشاركة 48 منتخباً في النسخة الأخيرة.

تأهل منتخب الأرجنتين رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2030 دون المرور بالتصفيات رغم أنه فقد اللقب الذي توج به في عام 2022 منذ أيام قليلة بخسارته أمام إسبانيا في النهائي. وفي الواقع، ضمنت ست دول بالفعل مقاعدها في كأس العالم 2030، التي تستضيفها إسبانيا والبرتغال والمغرب. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقتٍ سابقٍ، منح الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي فرصة استضافة ثلاث مباريات من البطولة لكل منها. ووفقاً للاتحاد الدولي، فإن هذه الخطوة تأتي احتفالاً بالذكرى المئوية لبطولة كأس العالم. وللتذكير، فقد أُقيمت أول بطولة لكأس العالم في أوروغواي عام 1930.

وبذلك، حصلت الدول الثلاث في أميركا الجنوبية صفة الدولة المضيفة، ما يمنحها الحق في تجاوز التصفيات والتأهل مباشرةً لنسخة 2030. وبذلك، يضمن وصيف بطل كأس العالم عودته إلى البطولة بعد أربع سنوات، وفق تقرير نشرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية الثلاثاء. وستنطلق البطولة فعلياً من الأرجنتين في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، الذي سيتم تجديده وتوسيعه ليستوعب 100 ألف متفرج.

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ووفقاً للجدول الزمني المؤقت الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ستُقام المباريات الثلاث الافتتاحية في أميركا الجنوبية بين الثامن والتاسع من يونيو/حزيران 2030، قبل أن تسافر الفرق المشاركة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​لخوض منافسات تستأنف في 13 يونيو وتختتم في 21 يوليو/تموز 2030 حيث ستقام معظم المباريات بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، ويتواصل الجدل بشأن البلد الذي سيحتضن النهائي، كما لا يُستبعد أن يرفع الاتحاد الدولي عدد المنتخبات المشاركة مجدداً، بعد مشاركة 48 منتخبا في النسخة الأخيرة.