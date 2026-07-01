لماذا بكى نجم التنس فافرينكا بعد الخروج من ويمبلدون؟

- خرج النجم السويسري ستان فافرينكا من بطولة ويمبلدون 2026 بعد مباراة مثيرة أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، حيث انتهت المواجهة بفوز بيريتيني بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، وشهدت المباراة شوطاً فاصلاً ماراثونياً في المجموعة الثانية. - أعلن فافرينكا، الفائز بثلاث بطولات غراند سلام، أن عام 2026 سيكون الأخير له في مسيرته، وشارك في ويمبلدون للمرة الـ19 والأخيرة ببطاقة دعوة، معبراً عن امتنانه للجماهير والدعم الذي تلقاه. - عبّر فافرينكا عن مشاعره العميقة بعد المباراة، مؤكداً أنه لا يريد الاعتزال لكنه يعلم أن الوقت قد حان للتوقف، مشيداً ببطولة ويمبلدون كحلم طفولته.

خرج النجم السويسري، ستان فافرينكا (41 سنة)، من منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، رغم أنه قدم مباراة مُميزة أمام منافسه الإيطالي، ماتيو بيريتيني، في المواجهة التي جمعت اللاعبين في إطار الدور الأول من منافسات البطولة البريطانية.

وأوقعت قرعة بطولة ويمبلدون في نسخة عام 2026، فافرينكا في مواجهة صعبة أمام الإيطالي، ماتيو بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون السابق، لتشهد المواجهة بينهما إثارة كبيرة وحماساً من أجل تقديم مباراة قوية، والتي شهدت شوطاً فاصلاً ماراثونياً في المجموعة الثانية امتد إلى 18 نقطة، وانتهت المواجهة بفوز الإيطالي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين (7-6 للسويسري) ثم (7-6 بعدما وصلت نتيجة الشوط إلى 18-16)، وبعدها (7-6) و(7-6).

وبعد نهاية المواجهة بالخسارة، خرج ستان فافرينكا من أرض الملعب وسط الدموع والتصفيق الكبير من الجماهير الحاضرة في المدرجات، إذ وبعدما تبادل العناق والتحية مع بيريتيني عند الشبك، انهمرت دموع المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً أثناء مغادرته الملاعب العشبية في بطولة ويمبلدون للمرة الأخيرة، بعدما كان واحداً من نجوم البطولة البريطانية لسنوات.

وكان اللاعب السويسري الفائز بثلاث من البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام، أعلن في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن عام 2026 سيكون الأخير له، وشارك في الدور الرئيسي في بطولة ويمبلدون للمرة لـ19 والأخيرة بعدما تلقى بطاقة دعوة (وايلد كارد).

وتحدث فافرينكا أمام المشجعين بعد نهاية المباراة: "ليس من السهل أبداً أن تودع شيئاً تحبه إلى هذا الحد. أشعر بامتنان كبير. أود أن أشكر الجميع لأنني حظيت بفرصة اللعب هنا للمرة الأخيرة. لم يكن بإمكاني أن أحلم بوداع أفضل من هذا. لا أريد الاعتزال، لكنني أعلم أن الوقت قد حان للتوقف. أحد الأسباب التي دفعتني للاستمرار في اللعب طوال هذه السنوات هو الاستمتاع بلحظات كهذه.

وختم لاعب التنس السويسري قائلاً: "أشعر بقدر هائل من المشاعر، وأنا ممتن للغاية لحصولي على بطاقة الدعوة، ولإتاحة الفرصة لي لخوض مباراتي الأخيرة في ويمبلدون. إنها بطولة استثنائية، وكطفل كنت أحلم دائما بخوض منافساتها يوما ما. وقد أتيحت لي فرصة اللعب هنا مرات عديدة، والحصول على هذا الدعم الجماهيري يعني لي الكثير".