لماذا باع نجم فرنسا المونديالي نسخة طبق الأصل من كأس العالم؟

- بدأ بينجامين ميندي، نجم فرنسا المونديالي، ببيع تذكاراته الاحترافية، بما في ذلك نسخة طبق الأصل من كأس العالم 2018، التي بيعت مقابل 62 ألف دولار، رغم حالتها غير الممتازة. - أوضح ميندي أن قراره ببيع التذكارات يعود إلى عدم توفر مساحة كافية في منزله، مؤكداً أنه يملك العديد من الكؤوس الأخرى التي يخطط لبيعها مستقبلاً. - خلال مسيرته، حقق ميندي ألقاباً بارزة مع منتخب فرنسا ونادي موناكو ومانشستر سيتي، قبل أن يتوقف عن اللعب في 2021 ويعود بعد تبرئته في 2023.

بدأ نجم فرنسا المونديالي بينجامين ميندي بعملية بيع العديد من التذكارات، التي حصل عليها خلال مسيرته الاحترافية، بعدما فاجأ العديد من وسائل الإعلام العالمية، بهذه الخطوة، التي تعد غريبة إلى حد ما في عالم كرة القدم، وبخاصة أن العديد من اللاعبين يحرصون على الاحتفاظ بكل ما حصدوه خلال مسيرتهم الاحترافية.

وذكر موقع راديو "آر إم سي" الفرنسي، السبت، أن بينجامين ميندي يُعد من أوائل النجوم في عالم كرة القدم، الذين قاموا بعرض التذكارات الخاصة بهم للبيع، وخاصة النسخة طبق الأصل من كأس العالم، التي حصل عليها رفقة "الديوك"، بعد حسم لقب مونديال روسيا، الذي أقيم في عام 2018، ما يعني عقب مرور ثماني سنوات فقط.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع التذكارات الأخرى التي يخطط ميندي لبيعها؟ ما هي الأسباب الأخرى المحتملة التي قد تدفع لاعبًا لبيع تذكاراته؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واستطاع بينجامين ميندي بيع نسخة طبق الأصل من كأس العالم في دار المزادات الأميركية (غولدين)، مقابل 62 ألف دولار أميركي (ما يعادل 54 ألف يورو)، ويعود عدم ارتفاع المبلغ إلى أن الكأس لم تكن في حالة ممتازة، لأن فيها شرخا في القاعدة وتظهر عليها آثار الاستخدام، ما اضطر نجم منتخب فرنسا السابق إلى تقديم شهادة أصالة.

وبعد عملية البيع، أجاب بينجامين ميندي على سؤال، حول السبب الحقيقي، الذي دفعه إلى بيع مثل هذا التذكار الثمين، بقوله: "هل هذا كأسي أم كأسكم؟ في النهاية، هو كأسي، وسأفعل به ما أشاء، ولم أستطع الاحتفاظ به في منزلي، لأنه كان يشغل مساحة كبيرة في الخزانة، وما زال لدي الكثير من الكؤوس، التي سأعمل على بيعها مستقبلاً".

وحقق بينجامين ميندي خلال مسيرته الاحترافية، لقب بطولة كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، بالإضافة إلى مساهمته في قيادة نادي موناكو نحو لقب الدوري الفرنسي عام 2017، فيما كان تألقه الكبير مع مانشستر سيتي، الذي حصد معه ثمانية ألقاب، من بينها أربعة في "البريمييرليغ"، قبل أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل نهائي عام 2021، عندما اتهم بالاغتصاب، وبرأته المحكمة منه عام 2023، ليعود مرة أخرى إلى استئناف مسيرته.