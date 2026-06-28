لماذا امتنع ترامب عن حضور مباريات مونديال 2026؟

- فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع بعدم حضوره مباريات منتخب الولايات المتحدة في مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026، رغم توقعات حضوره لدعم الفريق. - اختار ترامب حضور فعالية بطولة القتال النهائي في البيت الأبيض بدلاً من المباراة الافتتاحية، حيث احتفل بعيد ميلاده الثمانين والذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. - تجنب ترامب حضور مباريات في مدن يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، لكنه سيحضر المباراة النهائية في نيوجيرسي لتقديم الكأس للفريق الفائز، وفقاً لبروتوكول الفيفا.

خالف الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 عاماً) جميع توقعات وسائل الإعلام العالمية، بعدما امتنع عن حضور المواجهات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة في مرحلة المجموعات، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، السبت، أن دونالد ترامب أشاد في وقت سابق من الشهر الحالي، بعدد التذاكر التي باعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واصفاً المسابقة الدولية التي تنظمها بلاده بالتعاون مع كندا والمكسيك بأنها "أنجح بطولة كأس عالم على الإطلاق"، الأمر الذي عزز الرأي السائد بأنه سيكون حاضراً في المدرجات والجماهير ستشاهده يشجع.

ورغم أن المواجهة الافتتاحية تعتبر مهمة بالنسبة لمنتخب الولايات المتحدة، لكن ترامب فاجأ الجميع وغاب عن المدرجات حتى يدعم فريقه الذي انتصر على باراغواي، فيما ذهب وزير الخارجية، ماركو روبيو، بدلاً منه. وظهر إعطاء الرئيس الأميركي الأولوية لحضور فعالية بطولة القتال النهائي، الذي نظمته منظمة "يوف إف سي" في البيت الأبيض، يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، حيث احتفل بعيد ميلاده الثمانين والذكرى الـ250 لتأسيس بلاده.

بعيدا عن الملاعب "فيفا": مونديال 2026 يكسر الرقم القياسي لحضور الجماهير

وأكدت الشبكة أن حضور الرؤساء وزعماء الدول في مواجهات منتخب بلادهم خلال بطولة كأس العالم يُعد أمرا هاماً ودفعة معنوية كبيرة للنجوم، لكن دونالد ترامب كان حذراً للغاية، بعدما تعرض لصيحات استهجان، عندما أصبح أول رئيس أميركي يحضر نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في نيويورك مطلع هذا الشهر، ما يعني عدم رغبته في تكرار الأمر خلال مونديال 2026.

ولا يفضل دونالد ترامب السفر إلى المدن، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل لوس أنجليس وسياتل، لكنه سيحضر المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم، يوم 19 يوليو/تموز القادم في نيوجيرسي، لأنه سيكون مُجبراً على تقديم الكأس إلى الفريق الفائز، وهو البروتوكول الذي يتبعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ سنوات.