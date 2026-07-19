لماذا اختيرت نيويورك-نيوجيرسي لاستضافة نهائي كأس العالم؟

- نيويورك-نيوجيرسي: مركز ثقافي واقتصادي عالمي: اختار الفيفا نيويورك-نيوجيرسي لاستضافة نهائي كأس العالم 2026 بفضل قوتها الاقتصادية، تنوعها الثقافي، وبنيتها التحتية المتطورة، مما يسهل التنقل والإقامة للمشجعين. - ميتلايف استاديوم: تحفة معمارية: يقع في نيوجيرسي، ويتسع لـ80,663 مشجعاً، استضاف سبع مباريات قبل النهائي، ويُعتبر من أكبر الملاعب في البطولة، مما يعزز من جاذبيته كخيار مثالي للنهائي. - موقع استراتيجي يجذب الجماهير: بفضل موقعها الذي يربطها بمدن أميركية كبرى، ستستقطب نيويورك أعداداً كبيرة من المشجعين المحليين والدوليين، مما يعزز من حيوية المدينة خلال البطولة.

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نيويورك-نيوجيرسي لاحتضان المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، لعدة أسباب تنظيمية ولوجستية، مع العلم أن ملعب ميتلايف في المدينة استضاف سبع مباريات في البطولة قبل النهائي بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وتُعد مدينة نيويورك مركزاً ثقافياً عالمياً ضخماً في العالم، يستقبل أعداداً ضخمة من السياح سنوياً، كما تضم المدينة أعداداً كبيرة من المهاجرين وفيها تنوع ثقافي كبير جداً، واختيارها من الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم كان بسبب قوتها الاقتصادية الكبيرة، وهي المدينة التي لا تنام بسبب الحياة النابضة باستمرار في الشوارع والساحات، وخصوصاً الساحة الأشهر "تايمز سكوير" في مانهاتن، التي تقع عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة، وتُعد واحدة من أكبر المراكز التجارية والترفيهية التي يقصدها السياح من حول العالم.

وبالنسبة لفيفا فإن اختيار نيويورك-نيوجيرسي حاضنة لنهائي المونديال، سببه امتلاك المدينة لبنية تحتية جيدة ومتطورة من شبكة طرق ومترو وقطار وخطوط مواصلات جيدة من وإلى ملعب ميتلايف، وقدرة استيعاب كبيرة على صعيد الفنادق من مختلف الدرجات وهو الأمر الذي وفر لمشجعي بطولة كأس العالم سهولة كبيرة للسكن والتنقل لمتابعة مباريات منتخبات بلدانهم.

وبسبب موقع نيويورك الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأميركية وسط الساحل الذي يربطها بمدن أميركية كبيرة، مثل بوسطن وفيلادلفيا ونيوجيرسي، فإنها ستستقطب أعداداً كبيرة من المشجعين إن كان من داخل الولايات الأميركية أو من المشجعين الأرجنتينيين والإسبانيين، الذين من المتوقع أن يحتشدوا في الشوارع والساحات داخل مدينة نيويورك، وخصوصاً مناطق المشجعين المُحددة من الفيفا.

بعيدا عن الملاعب نجوم المونديال يشتكون.. هل تهدد أرضية ملعب ميتلايف نهائي 2026؟

ميتلايف استاديوم: خيار مثالي لنهائي المونديال

لا يقع ميتلايف استاديوم في نيويورك، بل على الأطراف، وتحديداً في منطقة إيست روثرفورد التابعة لولاية نيو جيرسي على الضفة الثانية لنهر هودسون، ولهذا السبب اعتمد الفيفا تسمية نيويورك-نيوجيرسي لموقع الملعب، وبالنسبة للاتحاد الدولي فإن استخدام كلمة نيويورك كان ضرورياً نظراً لقيمة وقوة هذه المدينة اقتصادياً وثقافياً وشهرتها العالمية، بينما وُضعت نيوجيرسي أيضاً لتحديد هوية الملعب الجغرافية، ومنح المدينة حقها في أنها مستضيفة أيضاً للنهائي.

يُعد "ميتلايف استاديوم" من أكبر ملاعب كرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، إذ يتسع لحوالي 80,663 مشجعاً، وقد استضاف سبع مباريات في كأس العالم قبل المباراة النهائية، وهي: البرازيل والمغرب 1-1، فرنسا والسنغال 3-1، النرويج والسنغال 3-2، الإكوادور وألمانيا 2-1، إنكلترا وبنما 2-صفر، فرنسا والسويد 3-صفر، النرويج والبرازيل 2-1).

وإلى جانب ملعبي "أي تي أند تي" في دالاس و"صوفي استاديوم" في لوس أنجليس، خطفت الملاعب الثلاثة الأنظار في مونديال 2026، بسبب الرهبة والتحفة المعمارية التي ميزت هذه الملاعب، بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير الذي زيّن مدرجات هذه الاستادات، وكانت بمثابة أيقونة في تاريخ استضافة الملاعب مباريات كأس العالم.