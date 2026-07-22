لماذا اختار برشلونة فريق الأهلي منافساً في كأس غامبر؟

- اختار نادي برشلونة الإسباني فريق الأهلي المصري لمواجهته في كأس خوان غامبر، حيث يُتوقع توقيع العقد قريباً لإتمام الاتفاق بين الناديين للعب المباراة في 19 أغسطس على ملعب كامب نو. - يرتبط اختيار الأهلي بالاتفاق السابق بين الناديين حول انتقال المهاجم المصري حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، حيث قدم أداءً مميزاً دفع النادي لتفعيل بند الشراء. - يُعتبر الأهلي خياراً استراتيجياً لبرشلونة لتعزيز مكانته في السوق المصري، نظراً لأهمية النادي في أفريقيا وسجل إنجازاته الكبير.

اختار نادي برشلونة الإسباني فريق الأهلي المصري منافساً له في كأس خوان غامبر. وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أنه لم يتبقَّ لبرشلونة سوى الإعلان الرسمي عن خصمه في النسخة القادمة من كأس خوان غامبر، إذ يفترض توقيع العقد لإتمام الاتفاق بين الناديين، ما يسمح للفريقين بلعب اللقاء المقرر يوم الأربعاء 19 أغسطس/آب على ملعب كامب نو.

ويرتبط اختيار النادي المصري ارتباطاً وثيقاً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين خلال انتقال المهاجم المصري حمزة عبد الكريم إلى برشلونة في الشتاء الماضي. وقد وصل المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً على سبيل الإعارة إلى أكاديمية برشلونة للشباب، وقدّم أداءً مميزاً خلال الأشهر الأولى له في النادي، لدرجة أن برشلونة فعّل في النهاية بند الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو حوافز.

وبحسب الصحيفة، فقد برز الأهلي خياراً جذاباً، رياضياً واستراتيجياً. فهو النادي الأهم في مصر، وأحد أكثر الأندية تتويجاً في كرة القدم الأفريقية، برصيد 45 لقباً في الدوري المحلي، و39 كأساً في مصر، و12 لقباً في دوري أبطال أفريقيا. يُفسر هذا السجل الحافل أهمية هذا الخصم في القارة الأفريقية.

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وأكدت الصحيفة أن اختيار الأهلي سيُمكّن النادي الكتالوني من ترسيخ مكانته في سوق بالغة الأهمية للنادي، إذ يبلغ عدد سكان مصر ما يزيد قليلاً عن 120 مليون نسمة، وهي الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان. كما يُعدّ تطوير صورة برشلونة في مثل هذا السوق الواسع عاملاً حاسماً في اختيار الفريق لكأس خوان غامبر. ولم يتبقَّ سوى توقيع العقد لإتمام الاتفاق.