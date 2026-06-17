لماذا احتفل مبابي بـ"الناي" بعد هدفه ضد السنغال؟

- قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا لتحقيق فوز مستحق على السنغال 3-1 في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم العراق والنرويج. - احتفل مبابي بهدفه بطريقة مميزة، حيث ظهر وكأنه يعزف على الناي، موجهًا رسالة للفنان البريطاني جيمس كوردن، الذي اقترح عليه هذه الفكرة خلال مقابلة تلفزيونية. - تحدث مبابي عن تجربته في العزف على الناي في طفولته، مؤكدًا أنه فقد المهارة، لكنه وفى بوعده لكوردن بالاحتفال بهذه الطريقة بعد تسجيله الهدف.

خطف قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة، بعدما قاد كتيبة المدرب ديديه ديشان إلى تحقيق انتصار مستحق على السنغال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة التاسعة، التي تضم العراق والنرويج في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وفاجأ كيليان مبابي جماهير الرياضة بطريقة احتفاله بالهدف، الذي سجله ضد السنغال في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، بعدما ظهر وكأنه يعزف على "الناي"، لكن قائد منتخب فرنسا أراد من خلال طريقة احتفاله، توجيه رسالة إلى الفنان البريطاني "جيمس كوردن"، الذي كان أجرى مقابلة تلفزيونية مع مهاجم ريال مدريد قبل عدة أيام، وتحدث فيها عن ذكريات طفولته، وفق ما ذكره راديو "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء.

وقال مبابي في حديثه بالبرنامج، الذي يُعرض على شبكة فوكس سبورتس الأميركية: "لقد أراد والدي أن أجرب الكثير من الأشياء، وأن أستكشف، وأن أفتح ذهني على أشياء مختلفة. لقد عزفت على الناي لمدة عام أو عامين وكان الأمر ممتعاً، لكن مرت سنوات على تلك الأمور التي فعلتها، وخسرت المهارة التي كنت أتمتع بها".

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واقترح الفنان البريطاني، جيمس كوردن، على كيليان مبابي الاحتفال بطريقة تظهره وكأنه يعزف على "الناي"، وهو مقترح تقبّله قائد منتخب فرنسا بصدر رحب، وهو ما أكده في حديثه قائلاً: "في المباراة القادمة (يقصد ضد السنغال)، إذا سجلت هدفاً فسأقوم بالاحتفال بهذه الطريقة من أجلك"، وهذا ما فعله قائد "الديوك"، الذي وفى بوعده، خلال تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 66 من عمر الشوط الأول في المواجهة، التي حصد فيها أول ثلاث نقاط ثمينة في مونديال 2026.