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لماذا احتفت إسبانيا بفلاكو لاعب الأرجنتين بعد نهائي المونديال؟

كرة عالمية
مدريد

العربي الجديد

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21 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 22:06 (توقيت القدس)
لوبيز يعانق ميسي بعد مباراة إنكلترا في 15 يوليو 2026 (بات إسحاق/Getty)
لوبيز يعانق ميسي بعد مباراة إنكلترا في 15 يوليو 2026 (بات إسحاق/Getty)
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- خوسيه مانويل (فلاكو) لوبيز، مهاجم الأرجنتين، أصبح محور حديث الجماهير ووسائل الإعلام بعد نهائي كأس العالم 2026، ليس لأدائه في الملعب، بل لتصرفه خلال تتويج إسبانيا باللقب.

- لوبيز حظي بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لكونه اللاعب الأرجنتيني الوحيد الذي احترم لحظة تتويج إسبانيا، حيث بقي واقفاً يراقب رفع الكأس دون أن يدير ظهره.

- تصرف لوبيز خطف الأضواء وأثار إعجاب الكثيرين، في حين وُجهت انتقادات للاعبي الأرجنتين الآخرين لغياب الروح الرياضية.

تحول المهاجم الأرجنتيني خوسيه مانويل (فلاكو) لوبيز إلى محور حديث الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بعد نهاية نهائي كأس العالم 2026، ليس بسبب ما قدمه داخل الملعب، بل بسبب تصرفه خلال مراسم تتويج المنتخب الإسباني بطلاً للعالم على حساب منتخب بلاده الأرجنتيني الأحد الماضي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الإشادات بلوبيز، واعتبره كثيرون اللاعب الأرجنتيني الوحيد الذي احترم لحظة تتويج المنتخب الإسباني، رغم مرارة خسارة النهائي. ففي الوقت الذي أدار فيه معظم لاعبي الأرجنتين ظهورهم لمنصة التتويج أثناء رفع إسبانيا كأس العالم، بقي مهاجم بالميراس البرازيلي واقفاً في مكانه، يراقب لحظة رفع القائد رودري للكأس دون أن يلتفت بعيداً، في مشهد اعتبره كثيرون تعبيراً عن احترام المنافس والروح الرياضية.

وتداول المستخدمون صوراً ومقاطع فيديو للاعب مرفقة بعبارات تشيد بسلوكه، من بينها: "تحية كبيرة لفلاكو لوبيز، الأرجنتيني الوحيد الذي لم يُدر ظهره للبطل. هذه هي قيم الرياضة في الفوز والخسارة"، فيما وصفه آخرون بأنه اللاعب الوحيد الذي "واجه البطل باحترام".

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ولم يكن لوبير من أبرز نجوم المباراة، لكن تصرفه خطف الأضواء أكثر من أحداث كثيرة شهدها النهائي، وأصبح أحد أكثر المشاهد تداولاً عقب تتويج إسبانيا بلقبها العالمي الثاني، في الوقت الذي وجهت فيه الصحافة الإسبانية اتهامات للاعبي المنتخب الأرجنتيني بعدم الاحترام بسبب غياب الروح الرياضية لديهم خلال مراسم التتويج.

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