لماذا احتسب هدف مبابي في مرمى فالنسيا؟ جمال الشريف يوضح

09 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 00:54 (توقيت القدس)
تحدث الشريف عن هدف مبابي ضد فالنسيا (العربي الجديد/Getty)
- سجل كيليان مبابي هدفاً حاسماً في الوقت بدل الضائع ليقود ريال مدريد للفوز 2-0 على فالنسيا، مما عزز موقع الفريق في الدوري الإسباني وضيق الفارق مع المتصدر برشلونة.
- أثار الهدف جدلاً بسبب ادعاءات بوجود تسلل على إبراهيم دياز، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة الهدف، مشيراً إلى أن دياز ومبابي كانا في مواقف صحيحة.
- أوضح الشريف أن تغطية خوسيه غايا من فالنسيا ألغت التسلل، مما جعل الهدف قانونياً ومنح ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة.

سجل مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني ضد فالنسيا، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي، بهدفين مقابل لا شيء، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتج نجوم فالنسيا على الهدف، الذي سجله كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، بدعوى وجود حالة تسلل على النجم المغربي، إبراهيم دياز، قبل قيامه بإعطاء تمريرة محكمة لزميله الفرنسي، الذي وضعها في شباك حارس مرمى "الخفافيش"، ليهدي الفريق الملكي ثلاث نقاط ثمينة، جعلته يضيق الخناق على المتصدر برشلونة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بقوله: "مررت الكرة إلى إبراهيم دياز، الموجود في موقف صحيح لا تسلل فيه، بسبب قيام الظهر الأيسر لنادي فالنسيا، خوسيه غايا، بتغطية عملية التسلل، والمغربي كان موجوداً بعد خط منتصف الملعب، واستطاع السيطرة على الكرة، ووصل بها حتى الحدود الجانبية لمنطقة الجزاء، وقام بتمرير الكرة إلى زميله كيليان مبابي".

أكد الشريف صحة قرارات حكم اللقاء (العربي الجديد/Getty)
هل ظُلم ليفربول أمام مانشستر سيتي في لقطة صلاح وأليسون؟ الشريف يجيب

وختم الشريف حديثه: "كان كيليان مبابي في موقف صحيح لا تسلل فيه أيضاً، خلف آخر ثاني مدافع لفالنسيا، وهو إراي كومارت، وخلف الكرة التي كانت أقرب من الجميع لخط المرمى، وبالتالي لا وجود لحالة تسلل في كلا الحالتين، حيث كان إبراهيم دياز في موقف صحيح لا تسلل فيه في الحالة الأولى، وأيضاً كان مبابي في موقف صحيح، وهدف ريال مدريد الثاني، الذي سجله الفرنسي في شباك فالنسيا كان صحيحاً".

