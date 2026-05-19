لماذا أُلغيت مواجهة العراق وساحل العاج قبل مونديال 2026؟

- انهارت المفاوضات بين العراق وساحل العاج لإقامة مباراة ودية بسبب خلافات تنظيمية حول مكان المباراة، حيث أراد مدرب ساحل العاج إقامتها في فيلادلفيا بينما فضل الاتحاد العراقي شيكاغو. - يستعد منتخب العراق لكأس العالم 2026 بمعسكر في جيرونا الإسبانية، حيث سيواجه منتخب أندورا ودياً، ثم ينتقل إلى لاكورونيا لمواجهة إسبانيا قبل التوجه إلى شيكاغو لملاقاة فنزويلا. - يشارك العراق في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم فرنسا والنرويج والسنغال.

كان منتخب العراق قريباً من خوض مباراة ودية أمام ساحل العاج، ضمن تحضيراتهما لكأس العالم 2026، بعد أن كان من المتوقع التوصل إلى اتفاق رسمي بين الجانبين، وفق ما أعلنه رئيس اتحاد الكرة في ساحل العاج، إدريس ديالو، لكن المفاوضات انهارت في النهاية، بسبب خلافات تنظيمية ولوجستية بين الطرفين، ما أدى إلى توقف المحادثات نهائياً.

وبحسب موقع فوت أفريكا، المتخصص بالكرة الأفريقية، مساء الاثنين، يعود سبب الفشل إلى الاختلاف حول مكان إقامة المباراة الودية، حيث كان مدرب ساحل العاج، إيميرس فاي يرغب في إقامة اللقاء يوم 8 يونيو/ حزيران في فيلادلفيا، بينما فضّل الاتحاد العراقي لكرة القدم، خوض المواجهة في شيكاغو، وهو اقتراح رفضه الجهاز الفني للمنتخب الأفريقي.

كرة عربية الدخيل وتمثيل منتخب العراق في المونديال: تفاصيل تكشف الكواليس

وستنطلق تحضيرات منتخب العراق لنهائيات كأس العالم، في 22 من الشهر الحالي، بمعسكر يقام في مدينة جيرونا الإسبانية، على أن يلعب مباراة ودية أمام منتخب أندورا في 29 منه، قبل التوجه إلى مدينة لاكورونيا الإسبانية التي تحتضن معسكراً ثانياً لكتيبة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، في الثاني من يوليو/ تموز، إلى جانب خوض مباراة ودية أمام منتخب إسبانيا في الرابع منه، قبل أن يغادر وفد "أسود الرافدين" بعد يوم واحد إلى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة منتخب فنزويلا في التاسع من يوليو. ويستعد المنتخب العراقي للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم فرنسا والنرويج والسنغال.