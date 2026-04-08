لماذا ألغى الحكم هدف أرسنال ضد سبورتينغ؟ الشريف يجيب

- حقق أرسنال فوزاً مهماً على سبورتينغ لشبونة بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدف الحسم في الوقت البديل بعد تنافس دفاعي قوي بين الفريقين. - أُلغي هدف لأرسنال في الشوط الثاني بسبب تسلل واضح، حيث أكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة القرار، مشيراً إلى تداخل اللاعب المتسلل في العملية الهجومية. - المباراة أظهرت أهمية التكتيك الدفاعي، حيث كانت الفرص الخطيرة قليلة، مما جعل اللقاء أقل إثارة من الناحية الفنية، لكن أرسنال أثبت تألقه في البطولة.

حقق نادي أرسنال الإنكليزي، مساء الثلاثاء، انتصاراً مثيراً في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على مُضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي (1ـ0). وشهدت المباراة تنافساً قوياً. وقد بحث كل فريق عن أخذ أسبقية قبل موعد الإياب ولكن الغلبة كانت لخطوط الدفاع حتى الوقت البديل، عندما سجل الفريق الإنكليزي هدفاً منحه أفضلية مهمة.

وقبل حسم اللقاء في الوقت المضاف، سجل أرسنال هدفاً في بداية الشوط الثاني، غير أن الحكم تراجع عن احتسابه. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن القرار: "في الدقيقة 63، مرّر بن وايت إلى فيكتور غيوكيريس، الذي كان في موقف تسلل داخل منطقة جزاء سبورتينغ حيث كان متقدماً عن ثاني آخر مدافع. واستحوذ اللاعب السويدي على الكرة وتمت تغطيته من قبل أحد المدافعين، قبل أن يمرر لزميله مارتن زوبيميندي، الذي سجل هدفاً، ولكن الأهم هو لحظة تمرير الكرة. وإلغاء الهدف كان قراراً صحيحاً لأن لاعب أرسنال كان متسللاً في بداية الهجوم، ومتداخلاً بشكل واضح في العملية".

وأكدت المباراة أهمية الجانب التكتيكي، وهو ما يفسر أن عدد الفرص الخطيرة كان قليلاً طوال المواجهة، باستثناء بعض المحاولات في الشوط الأول أساساً. ولكن من الناحية الفنية لم يكن اللقاء ممتعاً، كما أن الحكم لم يجد صعوبات بالغة لإدارة المباراة، حيث حاول كل فريق تغليب الجانب الدفاعي ومحاولة تفادي قبول الأهداف، قبل أن يخطف أرسنال هدف الحسم في النهاية، مؤكداً تألقه في هذه النسخة إلى حدّ الآن.