- يواجه منتخب تونس تحدياً كبيراً في مباراته القادمة ضد اليابان في كأس العالم 2026، بعد خسارته الأولى أمام السويد بنتيجة 5-1، مما يضعه تحت ضغط كبير لتجنب الخسارة الثانية والخروج من البطولة. - أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على أهمية الالتزام والانضباط والعمل الجاد، مشيراً إلى أن النجاح في كرة القدم يتطلب تحضيرات جدية وروح قتالية، وليس السحر. - يسعى منتخب تونس لتحقيق نتيجة إيجابية ضد اليابان للحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ32، مع إمكانية التأهل من المركز الثالث في المجموعة.

دق مدرب منتخب تونس الجديد، الفرنسي هيرفي رينارد (57 سنة)، ناقوس الخطر على الصعيد الرياضي قبل قيادته منتخب تونس في أول مواجهة في بطولة كأس العالم 2026، أمام منتخب اليابان (الأحد في تمام الساعة السابعة صباحاً)، وذلك من أجل تحفيز لاعبي منتخب "نسور قرطاج" لتجنب التعرض للخسارة الثانية توالياً والخروج من المونديال.

وتحدث مدرب منتخب تونس الجديد، الفرنسي هيرفي رينارد (57 سنة)، السبت، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة منتخب اليابان رافعاً لغة التحدي لتحفيز اللاعبين، منوهاً بضرورة الالتزام بالقواعد الأساسية والعمل باجتهاد على أرض الملعب والانضباط الكامل، ومشيراً إلى أن عمله لن يكون مثل السحر، وقال: "ليس هناك سحرة في كرة القدم، هناك عمل والتزام، وتحضيرات جدية، وأن يظهر اللاعبون بشكل جيد وبفعالية على أرض الملعب".

كرة عربية رينار: هذا سبب قبولي مهمة تدريب منتخب تونس

وطلب المدرب الفرنسي رينارد من لاعبي منتخب تونس إظهار روح قتالية أكبر في المباراة الثانية أمام منتخب اليابان، مشيراً إلى الضغوطات الكبيرة على معسكر "نسور قرطاج" التي يجب أن تُستخدم على نحوٍ إيجابي للظهور بمستوى جيد مع ردة فعل قوية، وذكر في حديثه قائلاً: "نحن نعرف جيداً واجباتنا في هذه المواجهة، وغداً يجب أن نتحرك".

يُذكر أن منتخب تونس خسر مباراته الأولى في مونديال 2026 بنتيجة قاسية أمام منتخب السويد (5-1)، وعليه يجب أن يتجنب الخسارة أمام اليابان في الجولة الثانية لتجنب الخروج رسمياً من دور المجموعات، في حين أن تعادله سيُبقي على آماله في التأهل إلى دور الـ32، خصوصاً مع إمكانية التأهل من المركز الثالث في المجموعة السادسة.