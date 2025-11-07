لماذا أضاع ناشئو منتخب مصر الفوز الثاني في كأس العالم للناشئين؟

07 نوفمبر 2025
منتخب مصر خلال مواجهة فنزويلا، 7 نوفمبر 2025 (كريس ريكو/Getty)
منتخب مصر خلال مواجهة فنزويلا، 7 نوفمبر 2025 (كريس ريكو/Getty)
نجا منتخب مصر للناشئين لكرة القدم من فخ الخسارة، وانتزع تعادلاً مع نظيره فنزويلا بهدف لكلّ فريق، اليوم الجمعة، في ثاني جولات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في قطر. وتقدّم منتخب فنزويلا بهدف عبر ماركوس ميتان في الدقيقة الـ18، وردّ حمزة عبد الكريم بالتعادل لمنتخب مصر في الدقيقة الـ54، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط من فوز وتعادل مقابل النقاط نفسها لفنزويلا.

ولعبت ثلاث مشكلات فنية مرّ بها المنتخب المصري في المباراة دور البطولة في ضياع الفوز الثاني في البطولة، والاكتفاء بالتعادل الإيجابي. وكان الفريق المصري فاز في الجولة الأولى على هايتي. وتمثّلت أولى مشكلات منتخب مصر للناشئين في النزعة الدفاعية التي لعب بها أحمد الكاس من خلال عدم منح لاعبي الوسط أي واجبات هجومية حقيقية، وترك الاستحواذ لصالح فنزويلا كثيراً مع غياب دور ظهيري الجنب أيضاً، ما ساهم في منح فنزويلا الأفضلية في الشوط الأول.

وعانى منتخب مصر من أزمة فنية ثانية تمثّلت في النقص العددي واللعب أكثر من 30 دقيقة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد حمد في الدقيقة الـ59، وهو ما أربك الحسابات، خاصة أن الطرد جاء في وقت سيطرة منتخب مصر على المباراة ونجاحه في تسجيل هدف التعادل عبر حمزة عبد الكريم.

وبرزت أزمة ثالثة في منتخب الفراعنة، بطلها أحمد الكاس، المدير الفني، وجهازه المعاون، وتمثلت في العصبية الواضحة التي ظهرت في إدارة اللقاء، وتأخر التغييرات، والاعتراض على قرارات الحكم، سواء من الكاس أو من محمد إبراهيم، المدرب العام، واللجوء إلى استخدام الكارت في لعبة غير ضرورية في الشوط الثاني كان يطالب فيها بطرد لاعب فنزويلي. وخرج الفريق في نهاية المطاف بتعادل إيجابي، وحافظ على سجله خالياً من أية هزائم قبل ملاقاة إنكلترا في الجولة الثالثة والأخيرة.

