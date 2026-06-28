- أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحكم المغربي جلال جيد إدارة مباراة ألمانيا ضد باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد نجاحه في إدارة مباراتين في مرحلة المجموعات. - جلال جيد، المولود في الدار البيضاء عام 1988، يُعتبر من أبرز الحكام المغاربة الصاعدين دولياً، حيث حصل على الشارة الدولية في 2019 وبرز في الساحة الأفريقية. - أصبح جلال جيد أول حكم مغربي يدير مباريات في كأس العالم منذ 2002، بفضل شخصيته الحازمة وجرأته في اتخاذ القرارات.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للحكم المغربي جلال جيد مهمة إدارة مواجهة منتخب ألمانيا ضد باراغواي، يوم 29 يونيو/حزيران الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وبحسب ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيانه الرسمي، الذي نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس، السبت، فإن جلال جيد سيشرف على المباراة الثالثة خلال رحلته في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في إدارة مواجهتين خلال مرحلة المجموعات، حيث ظهر للمرة الأولى في اللقاء الذي حسمته ألمانيا على حساب كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف، وعاد إلى إدارة اللقاء الذي انتصر فيه منتخب البرتغال على أوزبكستان بخماسية نظيفة.

ويُعد جلال جيد أحد أبرز الحكام المغاربة في السنوات الأخيرة، وواحداً من الأسماء الصاعدة بقوة على الساحة الأفريقية والدولية. وُلد في مدينة الدار البيضاء عام 1988، وبدأ مسيرته التحكيمية في الملاعب المحلية قبل أن يحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2019، بعدما استطاع فرض نفسه على الساحة الأفريقية.

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وأصبح جلال جيد أول حكم ساحة من المغرب يدير مباريات في كأس العالم منذ مشاركة الحكم المغربي محمد كزاز في نسخة 2002، التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، وتوج فيها منتخب البرازيل، ليكتب اسمه في سجل التحكيم المغربي بالمونديال بعد غياب دام 24 عاماً، إذ اشتهر صاحب الـ39 عاماً بشخصيته الحازمة وجرأته في اتخاذ القرارات، ما جعله من أبرز الأسماء التي اعتمد عليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي في السنوات الأخيرة.