لقطة يامال تشعل الجدل في لقاء برشلونة وألافيس.. والشريف يشرح الحالة

شهدت مباراة برشلونة وألافيس التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-1، اليوم السبت، لقطة أثارت الكثير من الجدل التحكيمي، بعد سقوط النجم لامين يامال (18 عاماً) داخل منطقة الجزاء، ومطالبته بركلة جزاء، وسط اعتراض من لاعبي البرسا، وقرار حازم من الحكم بمواصلة اللعب.

وطالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء في الدقيقة الـ29 من المباراة، بعد تعرض يامال لتدخل من لاعب ألافيس بارادا غونزاليس، وعن هذه اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف: "استلم لامين يامال الكرة بالقرب من الراية الركنية في الجهة اليمنى، قبل أن يتقدم بها نحو منطقة الجزاء، وسط ملاحقة من الظهير الأيسر بارادا. وخلال محاولة يامال المرور، نجح اللاعب في تمرير الكرة بوجه قدمه اليسرى مبتعداً بها عن المدافع، الذي مد قدمه وساقه في اتجاه مسار الكرة من دون أن يلامسها".

وأضاف الحكم المونديالي السابق: "رغم أن يامال لم يكن على تماس مباشر مع قدم المدافع، فقد قام بالقفز والسقوط المبكر بحثاً عن الحصول على ركلة جزاء، ما دفع الحكم إلى اتخاذ قرار فوري باستمرار اللعب، وكان قراره صحيحاً وفق التقييم التحكيمي للحالة". ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سيواجه مضيفه جيرونا، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة نفسها. وجاء الفوز في توقيت مناسب، إذ إنه جاء بمثابة مصالحة للجماهير بعد الخسارة المدوية في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة على أرض تشلسي الإنكليزي يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ15 من المسابقة.