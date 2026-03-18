لقطة تحكيمية تثير الجدل في قمة برشلونة ونيوكاسل.. والشريف يوضح

- شهدت مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا جدلاً تحكيمياً بعد احتساب ركلة جزاء لبرشلونة إثر مخالفة من كيران تريبير ضد رافينيا، حيث أضعف المسك قدرة رافينيا على الوصول للكرة. - تدخل حكم الفيديو المساعد (الفار) لتصحيح قرار الحكم بعد مراجعة اللقطة، حيث تبين وجود مسك واضح ومؤثر داخل منطقة الجزاء، مما أدى لاحتساب ركلة جزاء ومنح تريبير بطاقة صفراء. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء والاكتفاء ببطاقة الإنذار للمدافع بسبب الخطأ التكتيكي.

شهد لقاء برشلونة الإسباني وضيفه نيوكاسل الإنكليزي، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء (انتهى لمصلحة برشلونة 7-2)، لقطة تحكيمية جدلية، احتُسب خلالها ركلة جزاء لمصلحة نجم البرسا، رافينيا، مع نيل مدافع الضيوف، كيران تريبير، بطاقة صفراء فقط، رغم تأثير المسك، الذي أضعف قدرة رافينيا، على محاولة الوصول إلى الكرة.

وفي الوقت بدل الضائع المضاف على نهاية الشوط الأول من مباراة برشلونة ونيوكاسل، شهد اللقاء هجمة خطيرة لصالح البرسا، حين استحوذ لاعب برشلونة فيرمين لوبيز على الكرة الممررة له داخل منطقة جزاء نيوكاسل، قبل أن يلعبها بالعرض لزميله رافينيا، الذي تعرض لمخالفة ارتكبها لاعب الفريق المضيف، كيران تريبير. وعن هذه اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "تحرك فيرمين لوبيز بسرعة واستلم الكرة وتقدم بها، ثم أرسل تمريرة عرضية إلى وسط منطقة المرمى، تعرّض على أثرها رافينيا لمسك من جانب المدافع الأيمن لنيوكاسل، تريبير، الذي استخدم يديه لمنع رافينا من محاولة الوصول إلى الكرة. الحكم لم يقر بوجود مخالفة على المدافع، وأشار لوجود رمية تماس لنيوكاسل، هنا تدخل حكم الفيديو المساعد (الفار) وطلب إعادة مشاهدة الحالة".

وأضاف الحكم المونديالي السابق: "بعد المراجعة، تبين وجود مسك واضح ومؤثر داخل منطقة الجزاء، أضعف قدرة رافينيا، على محاولة الوصول إلى الكرة، التي كانت أقرب لحارس نيوكاسل، مما جعل فرصة التسجيل غير محققة لانعدام إمكانية السيطرة على الكرة من قبل المهاجم. لذا قرر الحكم احتساب ركلة جزاء، ومنح البطاقة الصفراء للخطأ التكتيكي الذي ارتكبه المدافع، حين أمسك بيد المهاجم، دون أن يكون لدى المدافع القدرة على لعب الكرة بعيدة عنه. قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء والاكتفاء بإشهار بطاقة الإنذار على مدافع نيوكاسل".