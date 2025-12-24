لقطة إنسانية تُزيّن أمسية تونس الساحرة في كأس أمم أفريقيا

24 ديسمبر 2025
لاعبو تونس في ملعب الرباط الأولمبي، 23 ديسمبر 2025 (سيباستيان بوزون/Getty)
- في لفتة إنسانية مؤثرة، قام لاعبو منتخب تونس بمنح معاطفهم الواقية للأطفال ملتقطي الكرات لحمايتهم من الأمطار الغزيرة قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2025 ضد أوغندا.
- حقق منتخب تونس فوزًا مهمًا بنتيجة 3-1، وهو أول انتصار لهم في المباراة الافتتاحية للبطولة منذ عام 2013، مما يعزز مكانتهم كمرشحين بارزين للقب.
- انتشرت اللقطة الإنسانية بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أضاف لمسة إيجابية إلى الأداء القوي للمنتخب في البطولة.

خطف لاعبو منتخب تونس الأنظار بلقطة إنسانية مميزة، قبل انطلاق مباراتهم الافتتاحية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، التي جمعتهم بنظرائهم من أوغندا، ليلة الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، وقد حسم "نسور قرطاج" المباراة بانتصارهم بنتيجة (3ـ1) وهو الانتصار الأول لتونس في المباراة الافتتاحية لكأس أفريقيا منذ عام 2013.

وقبل بدء المباراة، كانت الأمطار الغزيرة تتهاطل على أرض الملعب في الاستاد الأولمبي بالرباط، وفي اللحظة التي اصطفّ فيها نجوم منتخب تونس لتحية النشيدين الرسميين للبلدين، كان ملتقطو الكرات يقومون بمهمتهم المتمثلة في الوقوف أمام لاعبي "نسور قرطاج"، ضمن البروتوكولات المعروفة للمباريات الرسمية.

وفي لقطة جميلة، قام عدد من لاعبي منتخب تونس بنزع المعاطف الواقية، ووضعوها على أجسام الأطفال الصغار، بهدف حمايتهم من الأمطار الغزيرة، حيث أظهر مقطع فيديو مصوّر نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نجوم المنتخب وهم يمنحون معاطفهم لملتقطي الكرات.

فيلود خلال أمم أفريقيا 2024 مع بوركينا فاسو 30 يناير 2024(فاضل سينا/فرانس برس)
كرة عربية
التحديثات الحية

فيلود: الجزائر تملك الأفضل وأرشحها لنصف نهائي الكان لهذه الأسباب

وهزت هذه اللقطة الجميلة صفحات التواصل الاجتماعي، وانتشرت بقوة خلال ظرف زمني قصير، لتزيّن بذلك الفوز العريض للمنتخب التونسي في افتتاح مشواره في البطولة، والذي رافقه مستوى جيد لأغلب اللاعبين، الذين أعلنوا "نسور قرطاج" أحد المرشحين البارزين للمراهنة على لقب النسخة الحالية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

