لقطة أربكت فيفا.. هل سقطت تقنية الكرة الذكية في الاختبار الأصعب؟

- أثار هدف التعادل لجود بيلينغهام في كأس العالم 2026 جدلاً حول موثوقية التكنولوجيا، حيث أظهرت اللقطات اصطدام الكرة بسلك الكاميرا، لكن فيفا نفت وجود دليل قاطع. - تعتمد البطولة على كرة بحساس إلكتروني متطور لتسجيل الحركة بدقة، وتستخدم بروتوكولات احتياطية لضمان دقة التحكيم رغم تعطل الحساس. - تناولت الصحيفة أسباب تعطل نظام "الكرة المتصلة"، مؤكدة أن التكنولوجيا ليست معصومة من الخطأ، مما يبرز الحاجة لحكم فيديو لتصحيح الأخطاء.

تواصل كأس العالم 2026 فتح العديد من الملفات المثيرة للجدل، والتي من أشهرها ماحدث من جدل تحكيمي في كأس العالم 2026، وتحديداً عند هدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام في مواجهة إنكلترا والنرويج في ربع النهائي، والذي فتح باباً واسعاً للتساؤلات حول موثوقية التكنولوجيا المستخدمة في البطولة وطرح عديد التساؤلات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الجدل التحكيمي في كأس العالم 2026 لم ينتهِ عند هدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام في مواجهة إنكلترا والنرويج، بل فتح باباً واسعاً للتساؤلات حول موثوقية التكنولوجيا المستخدمة في البطولة، وأكدت الصحيفة أن لا أعذار في هذه الحالة، لأن اللقطات التلفزيونية أظهرت أن الكرة اصطدمت بسلك الكاميرا المعلقة (سبايدر كام)، وهو ما كان يستوجب إلغاء الهدف وفقاً لقوانين اللعبة.

ورغم ذلك، تمسكت فيفا بسلامة تقنياتها، وقالت في بيانها إنه "لا يوجد أي دليل على أن الكرة اصطدمت بسلك هوائي قبل هدف التعادل لإنكلترا أمام النرويج"، مضيفة أن الكرة "بدت وكأنها لامست السلك الممتد فوق أرضية الملعب". ورغم ذلك، تمسك (فيفا) بسلامة تقنياته، ورأت الصحيفة أن عبارة "بدت وكأنها لامست" لا تنسجم مع نص القانون، إذ إن اللوائح تنص بوضوح على أنه إذا اصطدمت الكرة بسلك الكاميرا، فيجب إيقاف اللعب وإلغاء كل ما يترتب على تلك اللقطة.

وتشير الصحيفة إلى أن الحارس النرويجي أوريان نيلاند كان أول من لفت انتباه الحكم إلى الواقعة، بعدما أكد أن الكرة غيرت اتجاهها إثر اصطدامها بالسلك قبل أن تبدأ منها الهجمة التي انتهت بهدف بيلينغهام. كما طالب إيرلينغ هالاند والمدرب ستوله سولباكن الحكم الفرنسي كليمان توربان بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، كما يسمح به القانون.

كيف تعمل الشريحة داخل الكرة؟

وأوضحت الصحيفة أن الكرة الرسمية مزودة بحساس إلكتروني يحتوي على وحدة قياس بالقصور الذاتي (IMU) تعمل بمعدل يقارب500 قراءة في الثانية، ما يسمح بتسجيل التسارع وحركة الكرة في الأبعاد الثلاثة بدقة عالية. وتُنقل هذه البيانات مباشرة إلى غرفة تقنية الفيديو، حيث تُدمج مع بيانات تتبع اللاعبين التي تجمعها كاميرات الملعب، لمساعدة حكام الفيديو في اتخاذ القرارات، سواء في حالات التسلل أو لمس الكرة أو غيرها.

ماذا لو تعطلت الشريحة؟

وبحسب اللوائح الرسمية التي استندت إليها الصحيفة، فإن تعطل الحساس الإلكتروني لا يعني تعطل منظومة التحكيم بالكامل، إذ تعتمد فيفا على بروتوكولات احتياطية تشمل وسائل التحكيم بالفيديو التقليدية وكاميرات التتبع، لضمان استمرار اتخاذ القرارات الصحيحة. وبالتالي، حتى لو توقفت الشريحة عن إرسال البيانات، فإن ذلك لا يمنع تدخل تقنية الفيديو في لقطة واضحة كتلك التي شهدتها المباراة.

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لماذا قد تفشل التقنية؟

وبحثت الصحيفة في الأسباب المحتملة لتعطل نظام "الكرة المتصلة " (Connected Ball Technology)، وطرحت عدة فرضيات، أبرزها، إحتمالية انقطاع إشارة الحساسات، حيث تعتمد المجسات على شبكة من الهوائيات داخل الملعب، وأي انقطاع كهربائي أو تلف أو تداخل كهرومغناطيسي قد يؤدي إلى فقدان الاتصال مؤقتاً. إلا أن هذا الاحتمال يبدو مستبعداً، إذ لم تشهد ميامي أي ظروف جوية استثنائية مثل العواصف أو الرياح.

كما تعاطى التقرير مع فرضية نفاد بطارية الحساس، إذ تعمل الشريحة ببطارية داخلية صُممت لتدوم طوال المباراة، لكن عيباً في التصنيع، أو صدمة قوية جداً، أو خللاً في نظام الشحن قبل اللقاء قد يؤدي إلى توقفها عن تسجيل البيانات. وهناك فرضية لوجود خلل في التزامن مع الكاميرات، حيث تعتمد قرارات مثل التسلل شبه الآلي على تطابق تام بين بيانات الحساس وكاميرات التتبع. وإذا ظهرت نقاط عمياء في تغطية الكاميرات أو انخفضت جودة الصورة، فقد يخطئ النظام في تحديد لحظة لمس الكرة، وربما كان موقع سلك الكاميرا نفسه ضمن تلك النقاط العمياء.

ومن بين السيناريوهات أيضا، سوء معايرة النظام، فالتقنية تحتاج إلى معايرة دقيقة جداً لأبعاد أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة. وأي خطأ في إعداد البرنامج قد يؤدي إلى حسابات غير دقيقة لموقع الكرة، وإن كانت الصحيفة تعتبر هذا الاحتمال غير معتاد.

التكنولوجيا ليست معصومة

واختتمت "موندو ديبورتيفو" تقريرها بالتأكيد على أنه حتى لو تعرض النظام التقني لأي خلل، فإن تقنية الفيديو كان يجب أن تتدخل، لأن عشرات الكاميرات أظهرت بوضوح أن الكرة غيرت مسارها بعد اصطدامها بسلك الكاميرا. وترى الصحيفة أن القرار لن يغير شيئاً بالنسبة للنرويج التي ودعت البطولة بالفعل، لكن الحادثة أعادت طرح سؤال مهم حول حدود الاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدة أن التقنيات الحديثة، مهما بلغت دقتها، ليست معصومة من الخطأ، وأن كرة القدم الحديثة لا تزال بحاجة إلى حكم فيديو قادر على تصحيح ما تعجز عنه الأجهزة.