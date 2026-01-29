لقطات ليلة الأبطال: حارس مرمى يقهر الريال ورسالة تركية دعماً لفلسطين

- شهدت الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لحظات استثنائية، حيث تألق حارس بنفيكا أناتولي تروبين بتسجيله هدفاً مذهلاً في اللحظات الأخيرة، مما منح فريقه فوزاً مثيراً على مرسيليا (4-2) وأطاح بهم خارج البطولة. - أظهرت جماهير غلطة سراي دعمها للقضية الفلسطينية خلال مباراة فريقها ضد مانشستر سيتي، حيث هتفت بشعارات مؤيدة لفلسطين، مما يعكس استمرار الحضور القوي للقضية في الملاعب الأوروبية. - سجل فلاد دراغومير هدفاً رائعاً لبافوس القبرصي ضد سلافيا براغ بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، ليخطف الأضواء في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال.

شهدت الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لحظات لافتة داخل المستطيل الأخضر وخارجه، حملت معها أهدافاً استثنائية ومشاهد إنسانية مؤثرة، لتؤكد مرة أخرى أن البطولة القارية لا تُختزل فقط في حسابات التأهل والنتائج، بل في التفاصيل واللقطات التي تبقى عالقة في الذاكرة، وتخطف اهتمام الجماهير حول العالم، في المواجهات التي أقيمت بتوقيت واحد مساء الأربعاء.

وخطف بنفيكا البرتغالي الأضواء في واحدة من أكثر لحظات دوري أبطال أوروبا جنوناً هذا الموسم، بعدما تحوّل حارس مرماه الأوكراني أناتولي تروبين إلى بطل غير متوقّع بتسجيله هدفاً استثنائياً سيبقى عالقاً في الذاكرة. ففي اللمسة الأخيرة من المباراة، ومع اندفاع كل لاعبي الفريق البرتغالي إلى الأمام، نجح تروبين في هز الشباك بكرة رأسية مذهلة، مانحاً فريقه فوزاً قاتلاً (4-2) أطاح بمرسيليا الفرنسي خارج المسابقة القارية، ليصبح هدف الحارس لحظة أيقونية خطفت الأضواء وتناقلتها الجماهير حول العالم.

وواصلت الجماهير التركية عموماً، وأنصار غلطة سراي على وجه الخصوص، دعمها للقضية الفلسطينية، فخلال توافدها إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، قبل مواجهة فريقها أمام مانشستر سيتي، ردّد المشجعون هتاف "الموت لإسرائيل، الحرية لفلسطين"، في مشهد يعكس استمرار الحضور القوي للقضية الفلسطينية في مدرجات الملاعب الأوروبية وخارجها، وحرص جماهير الأندية التركية على إظهار مواقفها الإنسانية خارج حدود المنافسة الرياضية.

من جهته، سجل فلاد دراغومير هدفاً استثنائياً في مواجهة بافوس القبرصي وسلافيا براغ ضمن دوري أبطال أوروبا. ومع بقاء النتيجة على التعادل السلبي، وفي الدقيقة 17 تحديداً، أطلق لاعب النادي القبرصي تسديدة يسارية صاروخية من مسافة تجاوزت 30 متراً، فاجأت تماماً الحارس ستانيك، واستقرت الكرة في الشباك بطريقة مذهلة، لتخطف الأضواء من الجميع. ورغم أن الأنظار كانت متجهة نحو ملاعب أخرى شهدت صراعاً أكبر على بطاقات التأهل، فإن هذا الهدف الاستثنائي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال كان حديث المتابعين في مدينة ليماسول، بعدما خطف المشهد وأثبت أن المتعة لا ترتبط دائماً بحسابات التأهل.