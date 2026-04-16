لقطات غريبة من الدوري المصري تجوب العالم

- شهد الدوري المصري لكرة القدم لقطات طريفة وغريبة، حيث انتشر فيديو للاعب من فريق البنك الأهلي يقبّل رأس الحكم بعد احتساب هدف، مما أثار استغراب الجميع. - في مباراة مودرن سبورت والجونة، سقط الحكم مصطفى شهدي بسبب شد عضلي، مما استدعى تدخل الحكم الرابع لإدارة اللقاء، وهو حدث نادر في الدوري المصري. - لاعب الأهلي محمد شريف تعرض لموقف طريف عندما أخطأ في تسديد كرة بمقصية، لتصيب وجهه بدلاً من الشباك، مما أثار تفاعلات كوميدية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شهد العديد من المباريات في منافسات الدوري المصري لكرة القدم خلال الأيام الماضية، لقطات طريفة وغريبة في آن، من النادر مشاهدتها، إذ تمّ تداول هذه اللقطات على نطاق واسع عبر منصّات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام في العالم، بما أن المشاهد كانت طريفة نسبياً، وأكدت أن الدوري المصري لا يجلب اهتماماً بفضل ما يتضمنه من عروض فنية فقط، بل أيضاً بفضل لقطاته الطريفة.

وخلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو عبر المنصات، يُظهر لاعباً من فريق البنك الأهلي، يقبّل رأس الحكم بعد احتساب هدف في مرمى فريق المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت، الاثنين الماضي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمجموعة تفادي الهبوط. وقد ظهر الاستغراب على الحكم نفسه، الذي لم يكن يتوقع من اللاعب ردّة فعل مشابهة، لا سيما وأنه يؤدي مهمّته، والأمر لا يستحق تصرفاً كهذا.

Egyptian footballer Ahmed Amin Oufa kissed the referee on the forehead after the goal was awarded.pic.twitter.com/NLRD9nORP7 — Universal News (@universalnewsx) April 15, 2026

كما أثارت لقطة سقوط الحكم مصطفى شهدي، اهتماماً واسعاً عبر منصات التواصل. فخلال متابعة إحدى الهجمات في مباراة مودرن سبورت والجونة، أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من الدوري المصري مجموعة الهبوط، سقط الحكم أرضاً بطريقة غريبة، وقد تعرّض لشدّ عضلي قوي أوقف حركته. وتجمّع اللاعبون من حوله، وبعد تلقي الإسعافات غادر الميدان وعوّضه الحكم الرابع في إدارة اللقاء.

لأول مره في الدوري المصري إصابة الحكم الرئيسي مصطفى شهدي و تولى الحكم الرابع ادارة المبارة … pic.twitter.com/IDGZF4dQHm — mohammed alwan❤️🦅😍 (@mohazaher924) April 14, 2026

وكان لاعب الأهلي المصري، محمد شريف، بطل لقطة طريفة للغاية أيضاً، فبعد أن كان قريباً من ترك بصمة في الدوري المصري، تحوّل إلى مصدر تنمّر لدى الجماهير. وتلقى اللاعب كرة داخل منطقة الجزاء، وحاول التهديف بمقصيّة، ولكنه أخطأ التعامل مع الكرة التي أصابت وجهه بدلاً من أن تصيب الشباك. وتمّ تداول اللقطة على نطاق واسع عبر منصّات التواصل وسط تفاعلات كوميدية على تلك الحادثة، رغم فوز الأهلي على ضيفه سموحة بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري.