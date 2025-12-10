لقطات طريفة خلال مؤتمرات صحافية في كأس العرب

- في مؤتمر صحافي لكأس العرب 2025، أثار مدرب عمان كارلوس كيروش الجدل باصطحابه حاسوباً ليعرض أخطاء تحكيمية، معتبراً أن لاعباً سعودياً كان يستحق الطرد في المباراة ضد السعودية. - قائد منتخب تونس، الفرجاني ساسي، أبدى سعادته بقانون "فيفا" الجديد لمعاقبة إضاعة الوقت، مشيراً إلى أن مدربه سامي الطرابلسي يشجع على اللعب النظيف. - بعد خسارة السعودية أمام المغرب، اعتذر اللاعب عبد الله الحمدان عن إضاعة ركلة جزاء، وقبّل رأس مدربه هيرفي رينارد، مما أضفى جواً من الود والاحترام.

شهدت مؤتمرات صحافية في كأس العرب "فيفا قطر 2025، مواقف طريفة في بعض الأحيان، حيث صنع المدربون وبعض اللاعبين الحدث بتصرفات غير متوقعة، وكان أبرزها، ما قام به مدرب منتخب عمان، البرتغالي كارلوس كيروش، الذي كان غاضباً عقب خسارة عمان أمام السعودية (2ـ1) في اللقاء الافتتاحي، ولم يكن راضياً عن أداء الحكم، معتبراً أنه لم يطرد لاعباً سعودياً.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي عقب اللقب، أصرّ المدرب البرتغالي على الحديث عن حكم اللقاء، بدل الحديث عن الأمور الفنية، وحتى يؤكد وجود ظلم تعرّض له منتخب البحرين، اصطحب معه حاسوباً ليُقدِّم روايته للأحداث ويُثبت وجود خطأ يستحق الطرد على اللاعب السعودي. وقد تصرف كيروش بطريقة مشابهة عندما اصطحب معه الحاسوب ولعب دور خبير التحكيم عند حديثه لقناة الكأس بعد اللقاء، ليُظهر وجود خطأ على اللاعب العماني والذي كان يستوجب حسب اعتقاده طرد المدافع السعودي بدل إنذاره.

وخلال أول مؤتمر صحافي لمنتخب تونس، كان قائده الفرجاني ساسي، بطل لقطة طريفة، عندما سئُل عن موقفه من التعديلات الجديدة التي ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيقها في البطولة عبر معاقبة اللاعب الذي يضيع الوقت، وأجاب ساسي بأن هذا القانون يُسعد مدربه سامي الطرابلسي أساساً، الذي يطالب لاعبيه بعدم إضاعة الوقت في كل مناسبة والابتعاد عن هذه التصرفات.

وشهد المؤتمر الصحافي لمنتخب السعودية، بعد الخسارة أمام المغرب، حضور اللاعب عبد الله الحمدان، الذي أضاع ركلة جزاء ساهمت في خسارة "الأخضر" أمام المغرب بنتيجة (0ـ1)، حيث استغل حضوره لتقديم الاعتذار من الجميع، ثم قبَّل رأس مدربه الفرنسي، هيرفي رينارد، ليعتذر منه، معبراً عن حسرته بسبب طريقة التنفيذ التي قد تكون سبباً مباشراً في خسارة السعودية صدارة مجموعتها الثانية.

واستغل مدرب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي، آخر مؤتمر صحافي له في كأس العرب الحالية، لتوضيح تصريحات أخرجت من سياقها، إذ تمّ تداول معلومات تؤكد أنه طالب الاتحاد الدولي بفتح تحقيق بشأن مباراة فلسطين وسورية، وأكد في آخر مؤتمر أنه لم يوجه أي طلب إلى الاتحاد الدولي بهذا الشأن.