لقطات دوري الأبطال: هدف مارادوني ولقطة إنسانية من نجوم ريال مدريد

- شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا لحظات مثيرة، حيث سجل مدافع توتنهام ميكي فان دي فين هدفًا مذهلاً ضد كوبنهاغن، بينما تعرض أشرف حكيمي لإصابة خطيرة في مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، مما أثار قلق الجماهير. - أظهر لاعبو ريال مدريد، أردا غولر ودين هويسن، لفتة إنسانية رائعة بمنح سترتيهما للأطفال المرافقين لحمايتهم من البرد، بينما تعرض ترنت ألكسندر أرنولد لمضايقات من جماهير ليفربول بسبب انتقاله. - عكست لقطات دوري الأبطال تنوع المشاعر بين الفرح والإلهام والخيبة، حيث أظهرت المسابقة الأوروبية الكبرى وجهها الإنساني والدرامي معاً.

أشعلت لقطات دوري الأبطال حماس الجماهير في الملاعب الأوروبية، بين هدف "مارادوني" سجله مدافع توتنهام هوتسبير، ميكي فان دي فين (24 عاماً)، ومشهد إنساني كان نجوم ريال مدريد أبطاله، إضافة إلى تصرفات غير رياضية صدرت عن جماهير ليفربول، ودموع المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً)، الذي تعرّض لإصابة خطيرة خلال مباراة بايرن ميونخ.

وخطف الثنائي: التركي أردا غولر، والإسباني دين هويسن، الأضواء، قبل انطلاق مباراة ليفربول وضيفه ريال مدريد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال لكرة القدم، بعدما حرصا على مساعدة الطفلين المرافقين لهما، ومنحاهما سترتيهما لتجنيبهما البرد والمطر. ونالت اللفتة إشادة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام، خصوصاً أنّها صدرت في لحظة تتطلب تركيزاً عالياً من اللاعبين قبل صفارة البداية.

El bonito detalle de Güler y Huijsen con los niños en Anfield ❤️‍🩹



El niño que estaba con Huijsen, al final no quiso la chaqueta 😂 pic.twitter.com/NEAeTjx05U — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 4, 2025

وتعرّض المغربي أشرف حكيمي لإصابة تبدو خطيرة خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام مضيفه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط أرضاً متأثراً بتدخل قوي أجبره على مغادرة الملعب باكياً. وأثارت اللقطة تعاطف الجماهير وقلق الجهاز الفني، خاصة أن الإصابة تهدّد حضوره في كأس أمم أفريقيا مع منتخب المغرب، وهو ما يشكّل ضربة موجعة لـ"أسود الأطلس" وناديه الفرنسي.

🟥🚑 أشرف حكيمي يغادر الملعب باكيًا بعد إصابة تبدو خطيرة، والحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه لويس دياز عقب العودة لتقنية الفيديو.



📹 شاهد الفيديو الكامل#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/kgKbMDZqbj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025

وأبهر الهولندي ميكي فان دي فين جماهير توتنهام بأداء استثنائي في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجّل هدفاً مذهلاً في شباك كوبنهاغن بطريقة "مارادونية خالصة". فرغم كونه مدافعاً، فإنه انطلق بسرعة هائلة من منتصف الملعب متجاوزاً عدداً من اللاعبين بمهارة لافتة، قبل أن يودع الكرة في الشباك بثقة عالية، وسط ذهول الجماهير والمعلقين، الذين وصفوا الهدف بأنه أحد أجمل ما سُجل هذا الموسم في المسابقة الأوروبية.

😱⚽️ فان دي فين يتحول من مدافع إلى مهاجم ويسجل ثالث أهداف توتنهام! #دوري_أبطال_أوروبا | #توتنهام pic.twitter.com/OCVqEW2C9q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025

وتعرّض الظهير الإنكليزي، ترنت ألكسندر أرنولد، لصفارات الاستهجان، ومضايقات من جماهير ليفربول، خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام "الريدز" في دوري أبطال أوروبا، إذ عبّروا عن غضبهم من انتقاله إلى النادي الملكي. وازدادت حدة الانتقادات لحظة دخوله بديلاً في الشوط الثاني، حتى أن أحد المشجعين قبّل شعار ليفربول أمام الكاميرات في لفتة رمزية تعبّر عن تمسّك الجماهير بقيم النادي، ورفضها رحيل نجمها المفضل.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



يالها من لحظة!!!!! يالها من أجواء في الأنفيلد!!!!!!!!



ترينت ألكسندر أرنولد يشارك ضد نادي طفولته!!!!!!



جمهور ليفربول يستقبله بصافرات الاستهجان.

pic.twitter.com/qk63d6h4ST — عمرو (@bt3) November 4, 2025

وعكست لقطات دوري الأبطال هذا الأسبوع تنوّع المشاعر، التي يحملها عالم كرة القدم بين الفرح والإلهام والخيبة، فبين هدف "مارادوني" سيبقى خالداً في ذاكرة الجماهير، ولفتة إنسانية تفيض بالروح الرياضية، وإصابة موجعة هزّت القلوب، أظهرت المسابقة الأوروبية الكبرى وجهها الإنساني والدرامي معاً.