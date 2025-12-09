- تعيين محمد وهبي مدرباً للمنتخب الأولمبي المغربي: أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين محمد وهبي خلفاً لطارق السكتيوي، استعداداً لأولمبياد لوس أنجليس 2028، في إطار استراتيجية لتعزيز الفئات العمرية. - استراتيجية الاتحاد المغربي: يهدف الاتحاد إلى بناء مجموعة متجانسة لتمثيل "أسود الأطلس" في البطولات العالمية، بما في ذلك كأس العالم 2030 التي ستنظمها المغرب مع إسبانيا والبرتغال. - نجاحات المنتخب المغربي: يسعى الاتحاد للحفاظ على النجاحات الأخيرة، مثل تتويج منتخب تحت 20 عاماً ببطولة كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين محمد وهبي (48 عاماً) مدرباً جديداً للمنتخب الأولمبي، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها لوس أنجليس الأميركية عام 2028، وذلك خلفاً لمواطنه طارق السكتيوي (48 عاماً)، الذي يقود منتخب المغرب الرديف في بطولة كأس العرب، المقامة حالياً في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاتحاد المغربي لتعزيز مسار الفئات العمرية، وبناء مجموعة متجانسة قادرة على تمثيل "أسود الأطلس" في الاستحقاقات العالمية الكبرى، وأبرزها بطولة كأس العالم التي ستنظمها المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال عام 2030. وكشف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع (55 عاماً)، رسمياً عن تعيين محمد وهبي على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأولمبي، خلفاً لزميله طارق السكتيوي، على هامش مؤتمر دولي احتضنته جامعة العلوم القانونية والاقتصادية في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان "الرياضة والتنمية في أفريقيا".

وأكد لقجع أن الاتحاد المغربي يراهن على ضخ دماء جديدة داخل هياكل المنتخبات المغربية، من أجل الحفاظ على النجاحات الأخيرة التي حققها منتخب المغرب تحت 20 عاماً، في بطولة كأس العالم للشباب 2025، والتي أقيمت بدولة تشيلي، وتوج فيها "أشبال الأطلس" أبطالاً للعالم، لأول مرة في تاريخ الكرة العربية. وفي الوقت الذي اعتبر فيه عدد من المتابعين أن تعيين محمد وهبي تحصيل حاصل، بالنظر إلى كفاءته المهنية التي أظهرها مع منتخب المغرب للشباب في مونديال تشيلي، فإن فئة أخرى تساءلت حول مصير المدرب طارق السكتيوي، والذي سبق له التتويج مع الأولمبي المغربي بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وما إذا كانت مهمته ستقتصر فقط على تدريب منتخبي المحلي والرديف، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة.