لقب بطولة العالم لـ"الفورمولا 1" حلم يراود فيراري رغم تحفظ فاسور

- يشهد موسم الفورمولا 1 منافسة حامية مع عودة فريق فيراري بقوة، حيث يسعى مديره فريد فاسور لتخفيف الضغوط عن سائقيه، وسط ترقب لعودتهم إلى سباق اللقب بعد أداء مميز للويس هاميلتون وشارل لوكلير. - يتوجه فريق سكوديريا إلى سباق جائزة بلجيكا الكبرى بمعنويات مرتفعة بعد فوز هاميلتون ولوكلير بسباقين من آخر ثلاثة، مما يجعل المنافسة محتدمة مع أندريا كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب. - رغم تصريحات فاسور، يؤكد الصحافي جوزيبي أليفي أن فيراري يطمح للفوز بالبطولة، بينما يسعى هاميلتون لتحقيق لقبه الثامن وتحطيم الرقم القياسي لمايكل شوماخر.

تشهد بطولة العالم لـ"الفورمولا 1" منافسة شرسة هذا الموسم، بعدما عاد فريق فيراري بقوة إلى الساحة، وسط محاولات مديره الفرنسي فريد فاسور إبعاد الضغوط عن سائقيه مع احتدام المنافسة في موسم 2026، وسط ترقب عودة الفريق الإيطالي إلى سباق اللقب بعد النتائج الأخيرة التي حققها البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من إمارة موناكو.

ويتوجه فريق "سكوديريا" إلى حلبة سبا فرانكورشان هذا الأسبوع للمشاركة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى بمعنويات عالية، بعد فوز هاميلتون ولوكلير بسباقين من آخر ثلاثة سباقات، باتت المنافسة أعلى إذ يبتعد بطل العالم السابق سبع مرات حالياً 32 نقطة فقط عن منافسه في مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب، بينما يحتل لوكلير المركز الرابع، متأخراً بفارق 71 نقطة أيضاً بعد فوزه في سيلفرستون.

ويرفض مدير الفريق فاسور الحديث داخل أروقة فيراري عن إمكانية تحقيق لقب بطولة العالم للسائقين للمرة السادسة عشرة في تاريخه بحسب ما ذكره موقع "أف 1 ستير أوفر"، الأربعاء، بل يُشاع أيضاً أنّه قال للعاملين: "هل أنتم صمّ؟ قلتُ إننا لا نستخدم هذه الكلمة"، وسط تساؤلات حول سبب هذه التصرفات.

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وقال الصحافي الشهير جوزيبي "بينو" أليفي، إنّ من "الخاطئ تماماً" الاعتقاد بأنّ فريق فيراري لا يُفكر في إمكانية حصد هاميلتون أو لوكلير لقب بطولة العالم لأول مرة منذ فوز كيمي رايكونن بالبطولة معهم عام 2007، وأضاف لموقع "فورمولا باشون": "أنا أُخالف فاسور تماماً. في فيراري، لا يتحدثون إلا عن بطولة العالم".

ويتطلع لويس هاميلتون لحصد لقب بطولة العالم للمرة الثامنة في مسيرته، وتحطيم الرقم القياسي الذي يتشاركه مع الألماني مايكل شوماخر، السائق التاريخي لفريق فيراري، والذي اعتزل عام 2012 قبل أن يغيب عن المشهد الرياضي منذ 2013 بسبب إصابات بليغة تعرّض لها خلال ممارسته رياضة التزلج.