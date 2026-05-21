لقب الدوري السعودي حائرٌ بين النصر والهلال.. ورونالدو لتفادي الخيبة

- تتجه الأنظار إلى الجولة الأخيرة من الدوري السعودي حيث يحتدم الصراع بين النصر والهلال على لقب دوري روشن، مع تقدم النصر بفارق نقطتين، ويحتاج للفوز على ضمك لضمان اللقب. - يلاحق الهلال النصر بفارق نقطتين، ويأمل في الفوز على الفيحاء وانتظار تعثر النصر ليحقق اللقب، بينما يواجه كريستيانو رونالدو ضغوطًا لإنهاء موسمه بلقب مع النصر. - في صراع المركز الخامس، يسعى الاتحاد للفوز على القادسية لضمان المركز الخامس، بينما يترقب التعاون تعثر الاتحاد للتقدم في الترتيب.

تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى الجولة الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم، إذ يحتدم الصراع بين النصر والهلال على لقب دوري روشن، في سباق بقي مفتوحاً حتى الرمق الأخير، بينما تدور مواجهة أخرى لا تقلّ أهمية على المركز الخامس بين الاتحاد والتعاون، وهو الذي سيقود صاحبه إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل النصر الجولة الختامية متصدراً جدول الترتيب برصيد 83 نقطة بعدما حقق 27 انتصاراً مقابل تعادلَين وأربع هزائم، وسيكون على موعد مع مواجهة حاسمة أمام ضمك. ويملك "العالمي" أفضلية واضحة، إذ إنّ الفوز سيمنحه اللقب مباشرة دون انتظار أي نتيجة أخرى، فيما سيفقد اللقب في حال تعثره بالخسارة أو حتى التعادل.

في المقابل، يلاحق الهلال غريمه التقليدي بفارق نقطتَين فقط بعدما جمع 81 نقطة من 24 انتصاراً وتسعة تعادلات من دون أي خسارة هذا الموسم، ليؤكد مرة جديدة قوته واستقراره، وسيواجه الزعيم فريق الفيحاء في الجولة الأخيرة، واضعاً نصب عينيه تحقيق الفوز وانتظار هدية من ضمك.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو (42 عاماً) الذي يقف أمام فرصة أخيرة لإنهاء موسمه بلقب طال انتظاره مع النصر. فمنذ وصوله إلى السعودية قادماً من يوفنتوس الإيطالي عام 2023، لم ينجح النجم البرتغالي في قيادة فريقه إلى أي بطولة محلية أو قارية، رغم أرقامه الفردية اللافتة. وتضاعفت الضغوط عليه بعد الخسارة المؤلمة قبل أيام في نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام غامبا أوساكا الياباني.

وسيحاول رونالدو إنقاذ الموسم ومنح جماهير النصر فرحة استثنائية عبر استعادة لقب الدوري، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام التوتر الكبير الذي يرافق جولة الحسم، خاصة بعدما كان الفريق قريباً من حسم الأمور خلال الجولة الماضية حين التقى الهلال، الذي أدرك التعادل في آخر أنفاس المواجهة بهدية من الحارس البرازيلي بينتو، عقب خروجه الخاطئ وإفلاته الكرة.

وفي صراع المركز الخامس، يحتل الاتحاد المركز الخامس حالياً برصيد 55 نقطة قبل مواجهته الأخيرة أمام القادسية، فيما يأتي التعاون سادساً بـ53 نقطة وسيواجه الحزم. ويحتاج الاتحاد إلى الفوز لضمان إنهاء الموسم خامساً، بينما يترقب التعاون أي تعثر من العميد من أجل التقدم في الترتيب للعب ملحق نخبة آسيا، بدلاً من المنافسة في أبطال آسيا 2. يُذكر أن نادي ضمك يُنافس على البقاء في دوري الأضواء ويمتلك في رصيده 29 نقطة مقابل 27 للرياض، في حين تأكد هبوط فريقَين في وقتٍ سابق هما الأخدود والنجمة.