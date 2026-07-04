لفتة إنسانية من رونالدو نحو طفل فقد كل شيء في زلزال فنزويلا

- كريستيانو رونالدو يوجه رسالة دعم مؤثرة للطفل الفنزويلي أندريس، الذي فقد كل شيء في الزلزال، ويدعوه لحضور إحدى مبارياته، مما يضفي السعادة والدهشة على وجه الطفل. - الزلزالان المدمران في فنزويلا، بقوة 7.2 و7.5 درجات، تسببا في انهيار مبانٍ وارتفاع عدد الضحايا إلى 2645 قتيلاً وأكثر من 12600 جريح، مما يجعلهما الأقوى منذ قرن. - رونالدو يسجل هدفه الدولي الـ146 في فوز فريقه على كرواتيا، ويتأهل لدور الـ16 لمواجهة إسبانيا، بينما يظل حضور أندريس للمباراة غير مؤكد بسبب نقاهته.

وجّه كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، رسالة مؤثرة إلى طفل فنزويلي يُدعى أندريس، فقد كل شيء في الزلزال الذي ضرب بلاده أخيراً. وأرسل "الدون" كلمات دعم وتشجيع للطفل، ثم دعاه إلى حضور إحدى مبارياته، قائلاً: "أريدك أن تحضر إحدى مبارياتي". وبحسب تقرير صحيفة ذا صن اللندنية، اليوم السبت، يُعتقد أن رونالدو رأى رسالة الطفل وقرر التواصل معه. وبعدها ظهر أندريس في مقطع الفيديو وهو يشاهد رد رونالدو، لتتحول ملامحه سريعاً إلى ابتسامة مليئة بالسعادة والدهشة.

ووجّه رونالدو رسالة إلى المشجع بعد فوز فريقه على كرواتيا في كأس العالم ليتأهل إلى دور الـ16، حيث سجّل اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً هدفه الدولي الـ146 في الفوز 2-1، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 976 هدفاً. وينتظر الفريق مواجهة حاسمة مع إسبانيا في دور الـ16، يوم الاثنين المقبل، لكن من غير المعروف ما إذا كان الشاب أندريس سيتمكن من حضور لقاء في كأس العالم، في أثناء فترة نقاهته في المستشفى حالياً.

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وكان زلزالان مدمران قد ضربا فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وأديا إلى انهيار مبانٍ على طول الساحل. ووقع الزلزالان بفارق 39 ثانية فقط وعلى عمق أقل من 25 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ما جعل الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7.5 درجات، الأقوى التي تضرب البلاد منذ أكثر من قرن. وارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2645 قتيلاً، بالإضافة إلى أكثر من 12600 جريح، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة يوم أمس الجمعة.