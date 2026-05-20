لغز في خرائط غوغل يثير السخرية من ريال مدريد ويشعل مواقع التواصل

- تعرّض ملعب سانتياغو برنابيو لتغيير غير معتاد في تسميته داخل تطبيق "غوغل مابس"، حيث يظهر بأسماء غير رسمية مثل "ضربة تشواميني القاضية" و"ملعب تدريب برشلونة" عند تكبير الخريطة. - أثار هذا التغيير استغراب المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تختلف الأسماء الظاهرة من جهاز لآخر ومن منطقة لأخرى، مما يفتح باب التساؤلات حول مصدر هذا الخلل. - يأتي هذا الخلل في وقت حساس لنادي ريال مدريد، ولم تصدر "غوغل" أي توضيح رسمي حول السبب أو طبيعة الخلل حتى الآن.

تعرّض اسم ملعب سانتياغو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد، لتغيير غير معتاد داخل تطبيق "غوغل مابس"، حيث أبلغ مستخدمون من مختلف أنحاء العالم عن ظهور تسميات غير رسمية عند البحث عن الملعب أو تكبير موقعه على الخريطة. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن المستخدمين لاحظوا أن اسم الملعب لا يظهر بشكل ثابت، إذ يتغير حسب مستوى التكبير داخل الخريطة. فعند البحث يظهر الاسم الطبيعي "سانتياغو برنابيو"، لكن بمجرد تكبير الموقع على الخريطة يتبدل الاسم إلى "ضربة تشواميني القاضية"، في إشارة إلى الجدل الذي رافق بعض الأحداث داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

كما أشار مستخدمون آخرون إلى ظهور تسمية مختلفة تماماً عند تصفّح الخريطة، حيث ظهر الملعب في بعض الحالات تحت اسم "ملعب تدريب برشلونة"، وهو ما أثار استغراباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وفتح باب التساؤلات حول مصدر هذا التغيير. وتشير تقارير المستخدمين إلى أن هذه التغييرات لا تحدث بشكل ثابت، إذ يختلف الاسم الظاهر من جهاز إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، كما يظهر أحياناً الاسم الصحيح للملعب عند إعادة البحث، بينما يتغير عند تكبير الخريطة أو إعادة تحميل الصفحة.

ويأتي هذا الخلل في وقت حساس بالنسبة لنادي ريال مدريد، إذ تحظى تفاصيله الإدارية والرياضية بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، خاصة مع تزايد التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول كل ما يتعلق بالنادي. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر شركة "غوغل" أي توضيح رسمي حول سبب هذا التغيير أو طبيعة الخلل، وما إذا كان ناتجاً عن تعديل غير مصرح به في البيانات أو مشكلة تقنية في نظام عرض المعلومات داخل التطبيق.