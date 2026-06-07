لعنة تلاحق الأرجنتين للمرة الثالثة قبل كأس العالم

- منتخب الأرجنتين يواجه لعنة الإصابات للمرة الثالثة توالياً قبل كأس العالم، حيث تأكد غياب المدافع ليوناردو باليردي بسبب إصابة في أوتار الركبة، مما يحرمه من المشاركة في البطولة. - المدرب ليونيل سكالوني مضطر لاستبدال باليردي من قائمة الـ55 لاعباً، وفقاً لقوانين الفيفا، ويعاني المنتخب من تكرار الإصابات في النسخ الأخيرة من كأس العالم. - سكالوني يعبر عن أسفه لإصابة باليردي ويؤكد أن الفريق بأكمله تأثر، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرار مدروس لاختيار البديل المناسب.

تُلاحق لعنة الإصابات، منتخب الأرجنتين لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً قبل مشاركته في كأس العالم. ويستعد مدرب منتخب "التانغو" ليونيل سكالوني، للقيام بتعديل على القائمة بعد تأكد إصابة في أوتار ركبة المدافع ليوناردو باليردي، ستحرم لاعب أولمبيك مرسيليا الفرنسي من المشاركة في كأس العالم 2026، ليتلقى اللاعب صدمة قوية، بما أنه قدم موسماً جيداً مع فريقه، وكان يحلم بأن يكون حاضراً في رحلة الدفاع عن اللقب مع رفاق ليونيل ميسي.

وأكد موقع تيك سبور الأرجنتيني، الأحد، أن منتخب الأرجنتين يُعاني من الإصابات بشكل متكرر، قبل انطلاق مشاركاته في كأس العالم في آخر ثلاث نسخ من البطولة. فقبل كأس العالم 2022 في قطر، اضطرّ سكالوني نفسه، إلى استبدال خواكين كوريا ونيكولاس غونزاليس؛ وقبل كأس العالم 2018 في روسيا، اضطر خورخي سامباولي أيضاً إلى استبدال الحارس سيرجيو روميرو قبل أيام قليلة من بداية مشوار المنتخب في المونديال. وقد تعرضت عديد المنتخبات إلى مواقف مشابهة في الساعات الأخيرة، مثل العراق وألمانيا، كما يُمكن لكل المنتخبات استبدال المصابين قبل 24 ساعة من أول لقاء في البطولة.

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وسيكون سكالوني مجبراً على اختبار لاعب يعوض باليردي من بين قائمة الـ55 لاعباً التي حددها قبل عديد الأسابيع، حسب ما تضبطه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقال مدرب الأرجنتين عن إصابة باليردي في تصريحات نقلتها صحيفة أوليه الأرجنتينية الأحد: "عندما تحدثت في المؤتمر الصحافي (قبل مباراة هونديراس)، كنا نأمل ألا تكون إصابة باليردي بالخطورة التي يخشاها الجميع، لكنه يعاني من مشكلة في عضلة الساق، وعلينا استبعاده لأنه لا يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات حتى يمكنه مساعدتنا. كان عليّ التحدث إليه وإخباره بأننا لن نتمكن من الاعتماد عليه في كأس العالم. أعرفه منذ أن كان في منتخب تحت 20 عاماً، وقد تحدثت معه بالفعل. إنه وضع مؤسف، وقد تأثر الفريق بأكمله بما حدث له". وأضاف: "لا أعرف حتى الآن من سيكون البديل. لسنا جاهزين بنسبة 100% مع العديد من اللاعبين، وقد لا يقتصر هذا القرار على اختيار مدافع مركزي. ما حدث لباليردي سوء حظ كبير، ولن نتخذ قراراً متسرعاً لأن ذلك قد يؤدي بنا إلى ارتكاب خطأ".