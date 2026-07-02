- تلقى مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، سيباستيان دوسابر، خبر وفاة والده بشكل مفاجئ خلال المؤتمر الصحافي بعد خسارة فريقه أمام إنكلترا (2-1) في كأس العالم 2026، مما أثار تعاطفاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. - قدم منتخب الكونغو الديمقراطية أداءً مميزاً في البطولة، حيث تأهل لأول مرة إلى الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، وكان قريباً من إحراج المنتخب الإنكليزي في المباراة. - رغم الخسارة، أظهر المنتخب الكونغولي روحاً قتالية، حيث حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 75، مما يعكس تطور مستواه تحت قيادة دوسابر.

تلقى مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية خبر وفاة والده بعد الخسارة أمام منتخب إنكلترا (2-1)، في مواجهة الدور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، أمس الأربعاء، في مباراة قدم فيها المنتخب الأفريقي مستوىً مُميزاً وكان قريباً من إحراج المنتخب الإنكليزي.

وتفاجأ مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، سيباستيان دوسابر، بوفاة والده في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة أمام إنكلترا بالخسارة (2-1) وبطريقة مفاجئة للمدرب الفرنسي، عندما كشف المسؤول الإعلامي لمنتخب الكونغو الديمقراطية الذي كان يجلس إلى جانب المدرب في المؤتمر عن الخبر قائلاً: "نريد أن نُعلن أن المدرب فقد والده، تعازينا الحارة له".

وتفاجأ دوسابر بخبر وفاة والده في المؤتمر الصحافي لأنه لم يكن على علم بهذا الخبر، إذ تغيرت ملامح وجهه مباشرةً بعد سماع الخبر من المسؤول الإعلامي لمنتخب الكونغو الديمقراطية، ومن دون أن يُصدر أي تعليق، وقف وقال: "شكراً لكم"، وغادر قاعة المؤتمر الصحافي بسرعة، في واحدة من اللقطات النادرة التي أصبحت حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية العالمية.

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وقدم منتخب الكونغو الديمقراطية مستوى مُميزاً في بطولة كأس العالم 2026، بقيادة المدرب دوسابر، فهو تأهل لأول مرة إلى الدور الثاني بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الـ11 برصيد أربع نقاط، وتأهل من بين أفضل ثوالث في جميع المجموعات، وقاتل المنتخب الأفريقي أمام منتخب إنكلترا وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة 75 من المواجهة.

🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026 #Desabre #RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo — Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026