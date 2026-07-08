لجنة صوت اللاعبين بقيادة وياه تدعم مبابي بعد الإساءة العنصرية

- لجنة "صوت اللاعبين" التابعة للفيفا، بقيادة جورج وياه، تدعم كيليان مبابي بعد تعرضه لتعليقات عنصرية من السيناتور الباراغوايانية سيليست أماريلا عقب مباراة فرنسا في كأس العالم. - المجموعة المكونة من 16 لاعباً سابقاً تدين بشدة العنصرية وتؤكد على أهمية الاحترام والشمول في كرة القدم، مشددة على أن العنصرية جريمة لا مكان لها في اللعبة. - مبابي تلقى دعماً قوياً من رئيس فرنسا، الفيفا، وفريقه ريال مدريد، بعد وصفه لأماريلا بأنها "لا تستحق منصبها" بسبب تصريحاتها العنصرية.

أعربت لجنة "صوت اللاعبين" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقائدها الليبيري، جورج وياه (59 عاماً)، عن دعمها قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي (27 عاماً). وكان اللاعب الفرنسي هدفاً لتعليقات عنصرية نشرتها السيناتور الباراغوايانية، سيليست أماريلا، عقب مباراة فرنسا في دور الـ16 من كأس العالم. وقد لقيت هذه الإساءة العنصرية إدانة عالمية في الساعات الماضية.

وقد اجتمعت هذه المجموعة، المؤلفة من 16 لاعباً سابقاً، من خلال قائدها جورج وياه، "للإشراف على مبادرات التعبئة العالمية ضد العنصرية ودعمها"، كما ورد على موقع المنظمة الإلكتروني، مثلما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، وردّت على التصريحات العنصرية التي أدلت بها السيناتور الباراغوايانية سيليست أماريلا، والتي استهدفت اللاعب الفرنسي بعد مباراة فرنسا ضد باراغواي التي شهدت تنافساً قوياً قبل أن يسجل مبابي هدف الحسم بعدما دخل في مشاحنات قوية مع لاعبي باراغواي.

وقال جورج وياه المُتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: "نُعرب عن تضامننا الكامل مع كيليان مبابي وندين هذا العمل المشين بأشد العبارات. يجب أن تقوم كرة القدم دائماً على الاحترام والشمول والوحدة. لا يُمكننا التسامح مع أي شكل من أشكال التمييز. رسالتنا واضحة: لن يكون للعنصرية مكان في اللعبة أبدًا، إنها جريمة".

بعيدا عن الملاعب المفوضية السامية للأمم المتحدة تدعم مبابي في حملة ضد العنصرية

وبعد تأهل فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، نشرت أماريلا عدة رسائل عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، استهدفت مبابي بشكل مباشر، الذي ردّ عليها بوصفها "امرأة حقيرة" و"لا تستحق منصبها "، وقد وجد اللاعب الفرنسي دعماً قوياً من رئيس فرنسا وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى فريقه ريال مدريد الإسباني.