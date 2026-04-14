اعترفت لجنة الحُكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأحقية نادي ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء أمام جيرونا في المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات الليغا.

وجاء في بيان لجنة الحُكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي نقلته صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء: "بعد توغل مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي، إلى داخل منطقة جزاء فريق جيرونا في الدقيقة 88 من عمر المواجهة، نشب احتكاك مع المدافع فيتور ريس، الذي اصطدمت ذراعه بوجه منافسه، الأمر الذي جعل النجم الفرنسي يسقط داخل منطقة الجزاء".

وتابع البيان: "الحكم خافيير ألبيرولا روخاس كان في موقعه الصحيح، وقرر استمرار اللعب مباشرة، لكن في هذه الحالة تتعدد التفسيرات الكروية، لأن بعض الحكام يفسرون هذه الاحتكاكات على أنها نتيجة طبيعية بسبب المنافسة بين اللاعبين، لكنه لم يشاهد الإهمال الواضح من قبل المدافع، الذي استخدم يده بشكل غير قانوني وجعل مهاجم ريال مدريد يعاني نزيفاً في وجهه".

وأوضح البيان: "تعتبر لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن ما فعله مدافع جيرونا ضد كيليان مبابي تصرف متهور، لأنه قام باستخدام ذراعه، التي اصطدمت بوجه مهاجم ريال مدريد أثناء التنافس على الكرة، حيث تظهر التسجيلات الحصرية التي حصلنا عليها ما فعله المدافع فيتور ريس، الذي مدّ ذراعه إلى الخلف بعد أن توغل منافسه إلى الداخل، وبعدها قام بتعمد ضرب وجه الفرنسي بتهور، ما أعاق نجم الفريق الملكي وحرمه من مواصلة اللعب بالكرة التي كانت بحوزته، وهذا التصرف يستوجب عقوبة حصول ريال مدريد على ركلة جزاء".

وأكدت لجنة الحُكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في ختام بيانها على أن تصرف تقنية الفيديو المساعد (فار) كان صحيحاً بعدم التدخل في هذه الحالة، لأنه وفق البرتوكول الخاص لا يلجأ "الفار" إلى المراجعة، إلا عند وجود أدلة قطعية تسمح بتصحيح قرار خاطئ قام به الحكم أثناء اللقاء بشكل واضح، وهو ما حصل في المباراة بين ريال مدريد وجيرونا.