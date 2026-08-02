لبنان يستضيف البطولة العربية لكرة السلة

- نادي الحكمة الرياضي بيروت يستضيف البطولة العربية لأندية كرة السلة، بالتزامن مع نجاح اللعبة في لبنان ووصول نهائي الدوري المحلي لمباراة فاصلة بين الرياضي والحكمة، مما يعكس قوة المسابقة محلياً وعربياً. - الاتحاد اللبناني لكرة السلة يوافق رسمياً على استضافة البطولة، ونادي الحكمة يعد بتنظيم حدث يشرّف لبنان بالتعاون مع الاتحادين اللبناني والعربي، لإظهار كرة السلة بالصورة التي تستحقها. - الاتحاد العربي يعلن عن استضافة النسخة الـ38 من البطولة في أكتوبر 2026، داعياً عشاق اللعبة للاستعداد لحدث رياضي ضخم مليء بالمنافسة والحماس.

يستضيف نادي الحكمة الرياضي بيروت البطولة العربية لأندية كرة السلة خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع النجاح الكبير الذي تشهده اللعبة في لبنان، حيث وصلت سلسلة نهائي الدوري المحلي إلى مباراة سابعة وفاصلة بين الرياضي والحكمة، في انعكاسٍ لصورة قوة المسابقة المحلية على الصعيد العربي.

وقال نادي الحكمة في بيانٍ رسمي ليل السبت: "يعلن نادي الحكمة الرياضي بيروت موافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة رسمياً على استضافة النادي النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية. ونعد جماهيرنا ومحبي كرة السلة بأن نبذل كلّ ما في وسعنا، بالتعاون مع الاتحاد اللبناني والعربي، لتنظيم بطولة تشرّف لبنان وتظهر كرة السلة بالصورة التي تستحقها".

من جانبه، أصدر الاتحاد العربي بياناً جاء فيه: "إلى عشاق كرة السلة العربية، استعدوا لحدث رياضي ضخم! الملاعب بانتظاركم لتشعلوا المدرجات وتهتفوا بصوت واحد كما عودتمونا! نادي الحكمة الرياضي - بيروت يعلن عن استضافة البطولة العربية للأندية للرجال في نسختها الـ38! لنعش معاً بطولة استثنائية مليئة بالمنافسة، الحماس، والروح الرياضية العالية التي تجمعنا دائماً".

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وكان أمين عام الاتحاد العربي عبد الله شلبي قد أبلغ الاتحاد اللبناني موافقة الاتحاد العربي على منح استضافة البطولة في نسختها الثامنة والثلاثين، مع العلم أن الموعد سيكون في النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

يُذكر أن نادي الحكمة يخوض المباراة الفاصلة على لقب الدوري اللبناني يوم الاثنين أمام الرياضي، ويسعى خلالها الفريق الأخضر على قاعة صائب سلام في المنارة لتحقيق اللقب التاسع في تاريخه، بينما يصبو صاحب الأرض إلى التاج رقم 39.