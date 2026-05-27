لبنان وحلم كأس آسيا من جديد: استعدادٌ خجول وسط الحرب قبل لقاء اليمن

يتحضر منتخب لبنان لخوض الملحق الحاسم المؤهل إلى بطولة كأس آسيا 2027، أمام منتخب اليمن، يوم الرابع من شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث يسعى للتأهل للمرة الثالثة توالياً إلى البطولة الآسيوية الكبيرة، وسط تحضيرات متواضعة ببطولات ودية تنشيطية نظراً للحرب التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في الثاني من مارس/آذار الماضي وما زالت مستمرة حتى اليوم على جنوب لبنان وبعض مناطق البقاع، باستثناء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

بطولة ودية تنشيطية وسط الحرب

أجرى الاتحاد اللبناني لكرة القدم في وقت سابق بطولة تنشيطية تحت اسم "بطولة التضامن الوطني" بسبب تعذر استئناف بطولة الدوري اللبناني نظراً للحرب المستمرة على لبنان، والتي وصلت إلى ختامها بمواجهة بين قطبي كرة القدم اللبنانية، النجمة والأنصار، وانتهت بتتويج نادي النجمة باللقب إثر فوزه في المباراة النهائية (2-1)، في بطولة استمرت لحوالي أسبوعين وشاركت فيها ستة أندية من الدرجة الأولى، وكانت بمثابة تنشيط لكل لاعبي منتخب لبنان الذين يتحضرون للسفر مع بعثة منتخب لبنان والتحضير خارج لبنان من أجل مواجهة اليمن الحاسمة.

ورغم أن البطولة كانت ودية ولا رمزية رسمية لها، إلا أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم ارتأى أن تكون هذه البطولة بمثابة إعادة تنشيط لكرة القدم اللبنانية واللاعبين، وخصوصاً الدوليين منهم، الذين يجب أن يستعيدوا لياقتهم البدنية ومستواهم الفني القوي قبل خوض القمة المهمة أمام منتخب اليمن، وخصوصاً بعد التعاقد مع المدرب الجزائري المخضرم، مجيد بوقرة، الذي لم يختبر منتخب "الأرز" بعد في أي مباراة دولية، وذلك بسبب الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من شهر مارس/آذار الماضي، والتي أوقفت كل النشاطات الرياضية ومن بينها بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم.

كرة عربية منتخب لبنان يواجه حالة عدم يقين قبل لقاء اليمن في تصفيات كأس آسيا

لبنان وحلم كأس آسيا للمرة الرابعة تاريخياً

يسعى منتخب لبنان لتحقيق حلم المشاركة في بطولة كأس آسيا 2027، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الثالثة توالياً بعد نسخ 2000 التي استضافها، والإمارات 2019 وقطر 2023، مع العلم أنه لم يتخطَّ دور المجموعات في جميع النسخ التي شارك فيها سابقاً، وسيُحاول في نسخة عام 2027، إن تأهل، بلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخه.

وتأهل المنتخب إلى بطولة كأس آسيا من التصفيات غير المباشرة في آخر مرتين، ففي التصفيات المؤهلة إلى نسخة الإمارات عام 2019، حل ثانياً في مجموعة تصفيات المرحلة الأولى، ثم تصدر مجموعته في تصفيات الملحق المؤهل إلى البطولة الآسيوية، وفي تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نسخة قطر 2023، حل وصيفاً في مجموعته وتأهل بشكل مباشر إلى بطولة كأس آسيا 2023. بينما في التصفيات المؤهلة إلى نسخة عام 2027، حل ثالثاً في تصفيات المونديال وآسيا وانتقل إلى تصفيات الملحق، ليتصدر مجموعته حالياً وهو بحاجة للتعادل أمام اليمن من أجل ضمان التأهل إلى كأس آسيا 2027.

يُذكر أن منتخب لبنان بدأ معسكره التحضيري في العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة منتخب اليمن الحاسمة، بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة، حيث سيبقى منتخب "الأرز" في قطر حتى تاريخ موعد المواجهة يوم 4 يونيو/حزيران المقبل، من أجل تحقيق هدف واحد وهو التأهل إلى البطولة الآسيوية، مع العلم أن بطولة الدوري اللبناني ستعود إلى الواجهة من جديد بتاريخ 12 يونيو/حزيران بقرار رسمي من الاتحاد اللبناني لكرة القدم.